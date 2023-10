El lujoso regalo de Florencia Peña para Juan Otero por su fiesta de 15

domingo 22 de octubre de 2023

Juan Otero tuvo su tan deseada fiesta de 15, una celebración atípica pero que contó con el apoyo absoluto de su mamá y toda la familia. Finalmente, el evento se realizó este viernes 20 de octubre en un complejo cercano al Aeroparque Jorge Newbery, donde se presentó con un traje verde, zapatillas blancas y presumiendo el lujoso regalo que le hizo Florencia Peña.

Ante la prensa y fotógrafos, el adolescente contó que le pidió una cartera. La protagonista de Casados con hijos no dudó en cumplirle el deseo, y fue en busca del lujoso accesorio de cuero y strass que dejó sin palabras a los invitados.

La decoración del salón estuvo a cargo de Claudia Villafañe, que tiene una empresa de organización muy popular entre las celebrities. Por supuesto que el joven estuvo pendiente de cada detalle, y se puso más que feliz cuando vio que todo salió tal cual lo había soñado. Entre los famosos que dijeron presente estuvieron La Negra Vernaci, Lizy Tagliani y Marley, amigos íntimos de Peña.

Qué dijo Florencia Peña sobre la fiesta de 15 de su hijo Juan

A mediados de agosto, Florencia Peña sorprendió a sus seguidores revelando que pronto celebraría los 15 años de su segundo hijo con una megafiesta. La noticia generó impacto, ya que los hombres suelen celebrar los 18. “Quiere imponer que los chicos también puede festejar los 15 y yo, que soy fiestera. ¿Qué le voy a decir, que no?”, lanzó en aquel entonces.

Luego, agregó: “Él me dijo: ‘Mamá, yo quiero imponer la fiesta de 15 masculina’. Y me encanta. Tiene dos trajes, canción y baile, en la cual estoy involucrada. En algún momento tengo que cantarle algo. El padre tiene que tocar algo también. Juan va a entrar con una coreografía. Ya está organizando todo”. Finalmente, el evento salió a la perfección, tal como se había imaginado el joven, que vivió una noche única rodeado de amigos y seres queridos.

Cabe destacar que, antes de dar comienzo a la celebración, la conductora y el homenajeado hablaron con un móvil de LAM y contaron sus sensaciones desde el lugar de los hechos. Primero, el conductor Ángel De Brito elogió el look del cumpleañero y luego hizo lo propio con el regalo de la madre, una cartera negra.

“Podés creer tanta discusión por el cumpleaños de 15? ¿Por qué tanto quilombo?″, indagó el conductor y se encontró con la honestidad brutal de la entrevistada. “¿Cómo no lo voy a creer? Si en este país se discute todo. Y todo es todo”, expresó Peña, aunque aclaró que no le afectaban las críticas. “Vos ya sabés, nos conocemos mucho y hemos pasado mucho. Si no me tomara a chiste las críticas, no haría nada. Y el nene por añadidura está siendo muy criticado”, reflexionó la conductora justo cuando un avión sobrevolaba la zona de la costanera. “Están llegando los invitados”, bromeó.

En este sentido, el periodista del ciclo de América le preguntó a Juan cómo tomaba él las críticas que recibe. “Es difícil estar acostumbrado a las críticas teniendo 15 años pero aprendimos a vivir con eso y es algo que nos resbala porque no lo compartimos”, expresó el adolescente.