Patricia Bullrich votó y se mostró confiada: "Voy a ser presidenta".

Tras poco más de media hora de sacarse fotos y de saludar gente, Patricia Bullrich pudo entrar al pabellón principal del predio de La Rural para sufragar en la mesa 6441. Mismo escenario de las PASO. A diferencia de las Primarias donde estuvo más de 10 minutos para poder votar luego de que la computadora se rompiera, esta vez tardó un minuto y medio.

"Es una sensación impresionante representar a tanta gente que está consustanciada con nuestra propuesta", dijo con emoción Bullrich.

La candidata a la presidencia por Juntos por el Cambio contó que recibió muchas comunicaciones en el transcurso de la mañana, entre ellos de Mauricio Macri y de Horacio Rodríguez Larreta. Bullrich indicó que tras votar iría a su casa a almorzar milanesas junto a sus hijos y nietos para luego, más tarde, asistir al búnker a esperar por los resultados. Es una sensación muy impresionante ser la candidata de JxC. Estoy contenta con lo que hemos hecho”, aseguró. “Me siento bien. Me imagino festejando”, reflexionó.

A Bullrich le preguntaron sobre lo que minutos antes había dicho la actual vicepresidenta. “¿Cómo cree que van a recordar su gobierno?”, le había consultado un cronista en referencia a este período de cuatro años que termina. “¿Qué dijiste?”, repreguntó Cristina Kirchner, antes de disparar: “¿Mi gobierno? Mi gobierno del 2015 lo va a recordar (de forma) maravillosa porque por eso ganamos en 2019...”. Y amplió: “Yo sé que ustedes en TN están con que ‘es el gobierno de ella’. Claro, con la responsabilidad que tiene la vicepresidenta de presidir el Senado y nada más que eso, no decido políticas...”, se desligó la titular de la Cámara Alta. Para argumentar su posición, señaló: “Son públicas y notorias las diferencias que hemos tenido (con Alberto Fernández) desde el 2020, cuando dije que era necesario alinear precios, salarios, tarifas y jubilaciones, pero no fui escuchada”. “Es una excusa para no hacerse cargo de lo que ha sido el gobierno”, sostuvo Bullrich como respuesta a los dichos de Kirchner.

Petri, compañero de fórmula de Bullrich, anticipó que estarán en el balotaje: "Vamos a ganar la elección"

Luis Petri, candidato a vicepresidente y compañero de fórmula de Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), votó pasadas las 9:40 en la escuela Simón Bolívar del departamento de San Martín, en la provincia de Mendoza.

"Las expectativas son altísimas; acuérdense de lo que les digo: tenemos muchísima confianza por el apoyo que hemos recibido en los últimos días. ¿Si entramos al balotaje? Por supuesto, estamos convencidos de que vamos a ganar la elección", exclamó.