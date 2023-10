¿Cómo se preparan los principales candidatos para recibir los resultados?

domingo 22 de octubre de 2023

Sergio Massa, Javier Milei y Patricia Bullrich ya emitieron su voto en las elecciones de este domingo que definirán el rumbo de la Argentina para los próximos cuatro años. Tras una campaña feroz, los principales candidatos ahora se preparan para esperar los primeros resultados.

Después de votar, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, evitó hablar sobre la posibilidad de un balotaje y pidió escuchar "la voz de las urnas". A partir de las 18 ya estará en el búnker de Unión por la Patria en el barrio porteño de Chacarita.

De la UTN a un hotel

Por su parte, el candidato de la Libertad Avanza, votó en la sede Medrano de la UTN en medio de una multitud que lo acompañó en el día de su cumpleaños. Los resultados los esperará en el Hotel Libertad, donde los libertarios esperan tener doble motivo para celebrar.

Patricia Bullrich, en tanto se mostró esperanzada de coneguir un buen resultado en las elecciones de este domingo y cruzó a Cristina Kirchner, quien volvió a marcar sus diferencias con Alberto Fernández. "Si siendo vice no es escuada, me parece que es una excusa para no hacerse cargo del Gobierno", expresó la candidata de Juntos por el Cambio, quien aguardará los resultados en el predio Parque Norte. /TN