La estrategia de Javier Milei, rumbo al balotaje

Tras quedar segundo en las elecciones generales con el 30%, Javier Milei saldrá a buscar a los heridos de Juntos por el Cambio -en especial ala dura de PRO- y a armar alianzas con el peronismo no kirchnerista.

En el discurso que dio justo antes de las 23:00, el candidato libertario dejó bien en claro que irá por los votos de Patricia Bullrich: “Todos los que queremos un cambio tenemos que trabajar juntos”. Incluso felicitó a Jorge Macri por su elección en capital y al gobernador electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio (JxC).

Milei no logró crecer lo que esperaba con respecto a las PASO de agosto. De hecho, perdió seis provincias en manos de Massa de las 16 que había obtenido en la primaria. Estas son Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, Tucumán, Río Negro y La Rioja.

Lo que mantuvo el libertario fue el grueso de 7.000.000 de votos que alcanzó en las PASO, no creció ni perdió electorado. Además, sostuvo los 38 diputados y 8 senadores nacionales que habría metido con el resultado de las primarias.

En su equipo, destacaron que a partir de este lunes buscará acercarse al expresidente Mauricio Macri y al gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, junto con su compañero de fórmula, Florencio Randazzo. “La línea de campaña es kirchnerismo o libertad”, detalló un dirigente.

Los lazos con el peronismo federal los tejió el referente de La Libertad Avanza en la cartera de Interior, el exdiputado Guillermo Francos, quien mantuvo reuniones con diversos gobernadores no alineados con el oficialismo. El propio Milei tuvo contacto directo con el mandatario electo de Córdoba, Martín Llaryora.

Bajo esa línea es que el libertario buscará acotar la diferencia de seis puntos que le sacó el ministro de Economía, Sergio Massa, que alcanzó poco más de 36%.

Con los espacios que nunca se aliaría Milei son el kirchnerismo, la Unión Cívica Radical (UCR) -en su cierre de campaña les cantó “el que no salta es radical”-, la Coalición Cívica (CC-ARI) y el sector del PRO ligado al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En reiteradas ocasiones, llamó al expresidente Raúl Alfonsín como “el fracasado de Chascomús” y aseguró que “todo lo ligado a la Internacional Socialista es excremento”.

Milei también buscará hacer foco en la situación económica y responsabilizar a Massa de la corrida cambiaria, la inflación del 138,3% interanual con causa en el plan “platita” y la pobreza del 40,1%.

En su cierre de campaña, sobre el Gobierno expresó: “Este modelo solo conduce a convertirnos en la villa miseria más grande del mundo. Por eso, estamos frente al momento histórico de llegar al punto de inflexión”.

Frustración y acusaciones de plan “platita” en La Libertad Avanza

Previo a conocerse los resultados de la elección general, la frustración ya era notoria en los diferentes cuadros de La Libertad Avanza.

No hubo mucha interacción con los medios por parte de los dirigentes y los que hablaron mantuvieron una postura que en off luego negaron. A las 20:30, un referente de la mesa chica, dijo que “seguimos con chances de ganar en primera vuelta”. Las personas de su alrededor no lo tomaron en serio.

En el equipo de Milei, creen que perdieron por el plan “platita” que efectuó Massa. “Puso mucha plata en la calle y el peronismo es muy competitivo, no hay que darlo nunca por muerto”, le detalló a este medio un cercano el economista.

En otro plano, un dirigente argumentó: “El resultado no es negativo. Siempre quisimos ir a balotaje contra el kirchnerismo y lo conseguimos. Si planteábamos esto el 13 de agosto a las 17, era el mejor resultado”./ TN