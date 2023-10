Crisis en JxC: duros reproches entre el PRO y la UCR tras el desplome electoral

lunes 23 de octubre de 2023

Se le vino la noche a Juntos por el Cambio. A medida que caía la tarde y se consolidaban los resultados con un desplome en casi todo el país, entre el desconcierto y los pases de factura por la campaña de Patricia Bullrich los referentes comenzaban a hablar por lo bajo del día después, con la perspectiva de una ruptura.

Los principales dirigentes del PRO coincidieron primero en el escenario para el único motivo de festejo, el triunfo de Jorge Macri en la Ciudad, en medio de la tensión y el desencanto por la derrota nacional y en la provincia de Buenos Aires. Sin ocultar su malestar, Mauricio Macri se fue antes de que su primo terminara de hablar, seguido por Fernando De Andreis.

Entre el público, un dirigente radical de peso anticipaba un quiebre de Juntos por el Cambio y señalaba al PRO como el espacio con las mayores dificultades. “Esto se rompe. Y a ellos les va a costar mucho más que a nosotros”, remarcaba el conflicto ajeno.

En un vip de Parque Norte se sucedieron las reuniones entre Bullrich, Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y radicales como Luis Petri, Martín Lousteau y Gerardo Morales. “Macri estaba desfigurado”, filtró un correligionario.

Lousteau no subió al escenario, en una muestra del clima complicado en el que quedó la coalición con la derrota. Evolución, la línea radical referenciada en el senador, había adelantado a través de Emiliano Yacobitti que en caso de que Bullrich quedara afuera del balotaje él no votaría a Milei. También desde otros sectores de la UCR coincidían este domingo. “No vamos a apoyar a un tipo que insulta a Alfonsín y cierra la campaña cantando 'el que no salta es un radical'”, descontaba un referente.

Macri decidió no hablar en este caso sobre su preferencia para la segunda vuelta, pero con sus guiños a Milei en la previa ya dejó sentada su postura. El discurso de Bullrich también fue motivo de controversias. Morales se fue de Parque Norte molesto, porque según su mirada no cumplió con lo que habían acordado.

“Nunca vamos a ser cómplices del populismo y de las mafias que destruyeron este país”, descartó Bullrich un apoyo a Massa, sin cuestionar a Milei, condicionada por Macri según apuntaron los que reprocharon ese posicionamiento. Los radicales buscaban que Bullrich no se inclinara por el candidato liberal para “aislar” al fundador del PRO.

“No me sorprende nada, el antikirchnerismo quedó viejo y Macri jugó a achicar el espacio. Ahora, si se parte, es por su ceguera. Milei tiene pinta de perder, ¿por qué sería atractivo sumarse ahí?”, reaccionaron furiosos los que cuestionaron ese tramo del discurso.

Además de Macri, Rodríguez Larreta, Vidal y otros referentes del PRO, acompañaron a Bullrich en el escenario algunos radicales como Morales, Maximiliano Abad y Karina Banfi, y a último momento se sumó Elisa Carrió a otros dirigentes de la Coalición Cívica como Maximiliano Ferraro. Para la CC será un dilema el balotaje, por la aversión tanto a Milei como a Massa.

En paralelo a la discusión en marcha sobre la postura para el balotaje, arrancará una disputa por el liderazgo en Juntos por el Cambio o los pedazos que queden del espacio. “Que la Ciudad sea el faro de la Argentina que queremos”, blanqueó Jorge Macri su propósito de posicionarse como un actor preponderante.

“Hoy la sociedad nos ha ubicado en un rol opositor a nivel nacional. Este nuevo escenario debe ser con los diez gobernadores y todo Juntos por el Cambio trabajando unidos”, posteó Alfredo Cornejo, un modo de marcar la cancha a favor de los mandatarios provinciales.

En el inicio de la semana se sucederán las reuniones, dentro de cada espacio y según esbozaron buscarán una convocatoria a la mesa de Juntos por el Cambio, aunque estimaron que los pronunciamientos individuales complicarán cualquier intento de cerrar filas. “Ya nos están llamando”, admitía un radical por los contactos recibidos desde el peronismo mientras dejaba Parque Norte. / Clarín