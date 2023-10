Juegos Panamericanos: la agenda de los argentinos

lunes 23 de octubre de 2023

Los Juegos Panamericanos Santiago 2023 continúan este lunes y en la sexta jornada de competencias en Chile tienen participación atletas y equipos de la Argentina. Incluso, hay quienes compiten por medallas en sus respectivas disciplinas y pueden engrosar una cosecha que hasta el momento es de cuatro preseas de plata y tres de bronce para un duodécimo puesto en la clasificación general.

La agenda de los argentinos del lunes 23 de octubre

Bádminton

11.40: Ailén Oliva / Nicolás Oliva vs. Inés Castillo Salazar / José Guevara Llatas (Perú) - Dobles mixto - Cuartos de final.

17.40: Nicolás Oliva / Santiago Otero vs. Nyl Yakura / Xingyu Dong (Canadá) - Dobles masculino - Cuartos de final.

Boxeo

12.00: Abraham Buonarrigo vs. Keven Beauséjour (Canadá) - Hasta 80 kilogramos - Cuartos de final.

17.30: Milagros Herrera vs. Jucielen Cerqueira Romeu (Brasil) - Hasta 57 kilogramos - Octavos de final.

11.00: María Florencia Manfredi, Fiorella Mengani, Micaela Mabragaña y Gabriel Armando participan de la segunda ronda del Gran Premio Especial en las modalidades individual y por equipos.

Esquí acuático



10.00: Violeta Mociulsky compite en la final de slalom.

10.55: Tobías Giorgis y Antonio Collazzo compiten en la final de slalom.

13.05: Patricio Zohar Álvarez y Tobías Giorgis participan de la final de salto.

15.05: Patricio Zohar Álvarez y Tobías Giorgis participan de la final de figuras.

16.10: Eugenia De Armas compite en la definición de wakeboard.

Gimnasia artística

13.00: Julián Jato y Santiago Mayol participan de la final del all arround masculino.

18.00: Milagros Curti Ruiz y Nicole Iribarne participan de la final del all arround femenino.

Natación

9.00: Agostina Hein - 800 metros libres - Clasificación.

9.00: Lucas Alba - 800 metros libres - Clasificación.

9.04: Guillermina Ruggiero - 100 metros libres - Serie 3.

9.06: Lucía Gauna - 100 metros libres - Serie 4.

9.13: Guido Buscaglia - 100 metros libres - Serie 2.

9.17: Matías Santiso - 100 metros libres - Serie 4.

9.21: Macarena Ceballos y Martina Barbeito - 200 metros pecho - Serie 2.

9.24: Valentina Marcantonio - 200 metros pecho - Serie 2.

9.33: Gabriel Morelli - 200 metros pecho - Serie 2.

9.39: Juan Bautista Carroccia- 200 metros pecho - Serie 4.

9.45: Andrea Berrino - 100 metros espalda - Serie 2.

9.59: Ulises Saravia y Gastón Hernández - 100 metros espalda - Serie 4.

10.42: Posta 4x100 metros combinados (Macarena Ceballos, Piñero, Gauna y Saravia) - Serie 1.

Pentatlón moderno

10.40: María Belén Serrano y Camila Fuenzalida participan de la final de la modalidad ndividual femenina.

16.40: Franco Serrano y Sergio Villamayor participan de la final de la modalidad individual masculina.

Racquetball



10.45: Natalia Méndez vs. Maricruz Ortíz - Singles - Cuartos de final.

10.45: María José Vargas vs. Gabriela Martínez (atleta independiente) - Singles - Cuartos de final.

16.00: María José Vargas / Natalia Méndez vs. Montserrat Mejía / Alexandra Herrera (México) - Dobles femenino - Semifinal.

17:00: Diego García / María José Vargas vs. Angélica Barrios / Conrrado Moscoso (Bolivia) - Dobles mixto- Semifinal.

Remo

8.10: Alejandro Colomino / Pedro Dickson - Doble par de remos cortos masculino - Repechaje.

8.40: Ingrid Marcipar / Olivia Peralta Martínez - Dos remos sin timonel femenino - Final A.

8.50: Ignacio Pacheco / Joel Romero - Dos remos sin timonel masculino - Final A.

9.00: Emiliano Calderón / Martín Mansilla / Joaquín Riveros / Santiago Deandrea - Cuatro pares de remos cortos masculino- Final.

9.10: Catalina Deandrea / Flavia Chanampa / Oriana Ruiz / Clara Galfre - Cuatro pares de remos cortos femenino - Final.

10.30: Joaquín Riveros / Martín Mansilla / Emiliano Calderón / Santiago Deandrea / Agustín Scenna / Ignacio Pacheco / Joel Romero / Axel Haack / Joel Infante - Ocho con timonel masculino - Final.

Taekwondo

9.17: Victoria Rivas vs. Victoria Heredia (México) - +67 kilogramos - Octavos de final.

9.51: Agustín Alves vs. Chioke Holder (Barbados) - +80 kilogramos - Octavos de final.

*De imponerse en sus respectivos combates, los argentinos avanzan a la siguiente instancia y compiten nuevamente en la misma jornada.



Tenis

10.00: Luciana Moyano vs. Ana Zamburek (República Dominicana) - Singles femenino - Primera ronda.

No antes de las 12.30: Facundo Bagnis vs. Federico Zeballos (Bolivia) - Singles masculina - Segunda ronda.

Tiro

9.00: Las duplas Fernanda Russo/Alexis Heberhardt y Lola Sánchez/Marcelo Gutiérrez participan en la etapa clasificatoria de rifle de aire equipo mixto. De acuerdo al resultado obtenido, compiten luego por la medalla de bronce u oro.

Vóleibol

13.30: Argentina vs. Cuba - Torneo Femenino - Grupo A - Fecha 3.

Beach vóleibol

11.00: Ana Gallay / Fernanda Pereyra vs. Corinne Quiggle / Sarah Murphy (Estados Unidos) - Grupo B - Fecha 3.

12.30: Tomás Capogrosso / Nicolás Capogrosso vs. Jake Macneil / Alexander Russel (Canadá) - Grupo D - Fecha 3.

Fuente: La Nación