Masso aceptó ser el Ministro de Desarrollo Social del Gobierno de Jaldo

Finalmente, el radical Mariano Campero también se aseguró el pase al Congreso de la Nación. Sin embargo, JxC logró mantener sólo uno de los dos escaños que ponía en juego. Mucho más atrás quedaron las otras dos listas que compitieron en estas generales: Libres del Sur, con Federico Masso a la cabeza (2,54%); y el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, liderado por Alejandra Arreguez (2%).

¿Ser ministro de Desarrollo Social? Sobre su posible incorporación al Poder Ejecutivo, Masso contó la semana pasada que "hemos mantenido una reunión con Osvaldo Jaldo, me planteó que es un área que le interesa dar un cambio muy fuerte, he escuchado su propuesta, he quedado en la semana que viene acercarle cuál sería mi planificación y mis tareas".

A pesar del ofrecimiento, "no es fácil aceptar un cargo, soy una persona responsable, pero si me he sentado a conversar es porque cuando uno camina y le pone el pecho a esas grandes injusticias que uno ve y las necesidades que tienen tantos tucumanos, no puede no escuchar una propuesta de estas características". Adelantó que "la semana que viene nos volvemos a juntar, estoy trabajando en medio de esta campaña en una planificación que vaya en el sentido de recuperar la presencia del Estado en las necesidades que tienen los tucumanos".

Esa reunión se concretó este lunes por la mañana, tras el domingo de elecciones nacionales. Finalmente, Federico Masso aceptó la propuesta de Osvaldo Jaldo y se sumará a su espacio como Ministro de Desarrollo Social.