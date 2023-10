Locura por la Scaloneta: se inauguró en China un AFA Store

La pasión por la Selección Argentina no solo se siente en nuestro país, sino también en China. Miles de fanáticos alentaron a Lionel Messi en la última visita de la Scaloneta en tierras orientas en mediados de este año y esta semana hubo una revolución por la apertura de una nueva tienda de los campeones del mundo.

Con el objetivo de consolidar la marca albiceleste, esta semana se inauguró la AFA Store Beijing dentro del Long Hu Tian Jie Mall, uno de los shoppings más importantes de la ciudad. Se trata de un comercio moderno que no solo vende indumentaria argentina, sino también un amplio merchandising.

🇦🇷⚽️ AFA Store Beijing opened this week! 🏆🏆🏆



A completely modern new store selling AFA clothing and merchandising products in China, in one of the most important shopping centers of Beijing.



Following the great E-commerce boom on Taobao, with more than 200 products, the… pic.twitter.com/2lExWn4XOh