La indignación de Eleonora Wexler al no poder votar

lunes 23 de octubre de 2023

Este domingo 22 de octubre se llevaron a cabo las Elecciones Presidenciales en el país. A lo largo de la jornada, numerosas figuras públicas compartieron sus experiencias cívicas en redes sociales, incluidas imágenes del acto de depositar el sobre en la urna, además de reflexiones sobre la importancia de este deber cívico.

Sin embargo, sorprendentemente, para la actriz Eleonora Wexler la experiencia electoral fue atípica y problemática, ya que como ella misma detallara se vio imposibilitada de emitir su voto debido a un motivo inusitado: las autoridades de la mesa electoral no le permitieron sufragar a causa de la antigüedad de su DNI. Según la actriz, no estaba al tanto de la existencia de un documento más actualizado, que al parecer es el que figuraba en el padrón.

“Les cuento que no pude votar. Me dicen que el DNI que tengo no es válido porque hay uno nuevo”, comenzó la intérprete su descargo en las redes sociales al dar a conocer la novedad. Sobre ello, se ocupó de aclarar que “nunca pedí ni estoy enterada de su existencia. Y tampoco está vencido”, por lo que ese documento no sería inconveniente para prohibirle sufragar.

Finalmente, la actriz compartió una fotografía tomada a corta distancia de la urna electoral de la mesa que le correspondía, acompañada del mensaje: “Me voy frustrada”, reflejando así la decepción por no poder ejercer su derecho al voto. Luego, debido a la gran cantidad de respuestas de sus seguidores, aclaró: “Hace años que voto así. Y el DNI no está vencido y nunca tuve inconvenientes con votar”.

No conforme, volvió al centro de votación para un nuevo pedido de explicaciones, y allí fue que durante un tiempo se mantuvo firme en su postura y en el lugar, pero aún así regresó sin éxito a su domicilio. “Volví. No pude votar. Finalmente llamaron a la Junta Electoral y tenía que tener la letra B en el DNI. En las PASO voté sin problemas. Hace 2 elecciones que voto sin problemas. El error es desde el Padrón Electoral. O no sé qué pensar”, cerró.

De inmediato sus palabras fueron tomadas por quienes la siguen en las redes sociales, y las respuestas no se hicieron esperar: “Se vota con el último DNI que hayas hecho. Si en el padrón figura B, no podés ir con el A”, le recordó uno, en tanto que otro expresó: “Me pasó igual y me dejaron votar porque mi foto del DNI coincidía con la de la lista”.

En una entrevista con Teleshow, la actriz que reconoce que lo mejor de actuar de mala en la ficción “es que sos totalmente inimputable, podés hacer y jugar a lo que quieras, algo muy divertido”, expresó que el cumplir 40 años de democracia ininterrumpida “me provoca decir que tengamos memoria, que no nos olvidemos y que sigamos teniendo memoria”.

A la vez, recordó del momento en que en Historia Clínica debió ponerse en la piel de Evita: “Me hizo conocer a esa mujer y estar totalmente tomada por esa figura durante cuatro o cinco días. Me fascinó ese trabajo porque fue un combo maravilloso porque estaban dos talentos: López Rossetti, por quien tengo una profunda admiración, se encargó de la historia clínica y siguió siendo médico mío durante un tiempo, y estaba Felipe Pigna como historiador. Me sentí muy ayudada y me pude meter en la piel de ese personaje. Fui al Museo Evita, conocí gente que fue divina, que me mostró cosas inéditas de ella, videos, escuché su voz en la grabación. O sea, fue muy atrapante para mí meterme en su piel”.