Increíble: rindió un parcial y a las horas ganó una medalla en los Juegos Panamericanos

"Me estaba muriendo de nervios, no me andaba el internet en la Villa Olímpica. Hicimos un trabajo en conjunto y pasamos todos, aprobamos, legislación tributaria", explicó en un mano a mano con TyC Sports.

📚IMAGINATE RENDIR UN PARCIAL ¡EN MEDIO DE LOS PANAMERICANOS! 🤣



Nati Méndez clasificó, junto a su compañera Majo Vargas, a las semis de rácquetbol en dobles femenino y se aseguraron una medalla. Pero parece que el día anterior hubo nervios extra en la villa. #Sanatiago2023 pic.twitter.com/QQEa1AoO5t — TyC Sports (@TyCSports) October 22, 2023