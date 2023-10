Una mujer se depiló las piernas en pleno viaje del colectivo

lunes 23 de octubre de 2023

Una vez más el sistema de transporte público de Bogotá, TransMilenio, se convierte en tema de conversación y burla de millones de internautas por cuenta de las particulares escenas que se ven en el interior de sus buses y que suele dejar a muchos usuarios con la boca abierta.

TransMilenio se ha convertido en el medio de transporte más usado por los ciudadanos, convirtiéndose en su única alternativa para transportarse por toda la ciudad de manera más fácil y rápida ante el caos que padece la capital por cuenta de los trancones.

Pero, también se ha convertido en el escenario perfecto de momentos que rápidamente se viralizan en redes sociales y que desatan todo tipo de comentarios entre los internautas, tal y como sucedió en esta ocasión.

Esta vez en redes sociales se hizo viral un video que muestra el momento en que una mujer se depila las piernas en pleno TransMilenio y ante la mirada de los demás usuarios.

Aunque se desconoce en qué ruta y fecha en la que se registró el inusual momento, este ha acaparado las plataformas en las últimas horas dando de qué hablar.

En el video que fue compartido por un usuario en TikTok, se ve a una mujer que luce una falda mientras habla por su celular y a la vez se pone unas bandas depilatorias de cera en sus piernas.

“Cosas de las que me perdería si viviera en Europa”, dice el texto que acompaña el video.

Ante la mirada desconcertada de decenas de personas que también se movilizan a bordo del articulado, la mujer pega las bandas en sus piernas y las frota para depilarse.

En seguida se escucha a una mujer que no evita referirse al respecto expresando su desagrado con la escena.

“Ush, qué asco”, dice otra usuaria, a lo que la mujer furiosa le responde: “Si no le gusta coja carro”.

Los comentarios en redes no se hicieron esperar dividiendo opiniones, mientras algunos internautas se burlaron del particular momento, otros reprocharon que la mujer no tenga respeto con las demás personas.

“Esa si sabe cómo aprovechar el tiempo”, “Antes muerta que sencilla”, “qué descaro”, “He visto tantas cosas en Transmilenio que ya nada me sorprende”, “en transmi pasa esto y más”, “Lo veo y no lo creo”, se lee en los comentarios.