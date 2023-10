El filoso comentario de Pampita Ardohain para Benjamín Vicuña

En la última entrega de los Premios Martin Fierro, cuando Benjamín subió al escenario a recibir la estatuilla por mejor actor protagónico por su actuación en El primero de nosotros, la ficción de Telefe, tuvo un furcio que no pasó desapercibido para nadie. En su breve discurso de agradecimiento, el chileno expresó: “Muchas gracias a este país, a propósito de esta fecha tan importante, que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos maravillosos”, comenzó a enumerar al mismo tiempo que la cámara enfocó a su hijo Bautista, quien estaba sentado en su mesa y lo escuchaba atentamente al lado de Luciano Castro que le hablaba al oído.

Saludo especial

Pampita no se hizo cargo del "furcio" de Benjamín Vicuña en los Martín Fierro: "Él tiene amor para muchas" 🙃 #PodemosHablar pic.twitter.com/iizcg4iBXw — telefe (@telefe) October 22, 2023

“Me dio un amor...”, agregó Vicuña y de repente se quedó callado, como si hubiera entendido que había cometido un error. De inmediato, e intentando tomarlo con humor, hizo un especie de mea culpa al girar su cabeza en el aire y, esbozando una sonrisa, siguió: “Me dio tantas cosas...”. En ese instante, las cámaras mostraron al resto del salón riendo y entendiendo lo que había sucedido. Es que el actor hizo mención a un solo amor cuando tuvo hijos con dos mujeres, y otras parejas argentinas.

Luego de ese día, el actor dio las explicaciones sobre sus dichos, y negó haberse referido a Pampita en particular. En la noche del sábado, la conductora estuvo invitada a PH, Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe. Allí, el conductor le preguntó por ese comentario. “Tremendo el lío que se armó con lo que dijo Benjamín”, le recordó. Entonces, la exconductora de El Hotel de los Famosos intentó minimizar el error de su exmarido.

“Yo ese día le había dicho: ‘Hoy vas a ganar’, porque estaba segura que iba a ser así. Cuando ganó yo estaba feliz de la vida. ¡Y a mí no me importan que me estén filmando!. Yo estoy re orgullosa de Benjamín porque lo conozco desde sus inicios, porque lo acompañé en su carrera un montón de tiempo, de hace muchos años, porque es el padre de mis hijos, no tengo que poner cara de poker si estoy re contenta”, sentenció.

Luego, continuó: “Yo estaba re chocha aplaudiendo, y después tuvo el furcio”. Enseguida Andy le dijo ‘No fue un furcio’, a lo que Pampita respondió: “Es que justo tenía la cámara yo porque su otra expareja no estaba en el evento. Y no creo que se refiriera a un solo amor porque él tiene corazón para amar a mucha gente”, expresó pícara.