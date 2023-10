Massa anunció cómo quedó la licitación de las frecuencias 5G

miércoles 25 de octubre de 2023

El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, anunció este martes el resultado de la subasta mediante la cual llegará la tecnología 5G a la Argentina, que brindará mejor conectividad a nivel nacional.

Junto al titular de Enacom, Claudio Ambrosini, Sergio Massa informó que en los próximos 21 días las principales compañías del sector telefónico desembolsarán casi U$S 900 millones como parte de la licitación del espectro radioeléctrico para el despliegue del servicio 5G en la Argentina.

La licitación permitirá una recaudación por U$S 875 millones tras adjudicar el Ente Nacional de Comunicación (Enacom) 250 megas de los 300 previstos, y participaron de esa subasta las tres empresas que brindan hoy servicios de comunicaciones móviles sobre su propia red: Claro, Movistar y Telecom.

Además, Massa destacó que las tres empresas que brindarán servicios de 5G en Argentina invertirán cada una, adicionalmente, más de U$S 1.000 millones para el desarrollo de la infraestructura necesaria.

Al anunciar los resultados de la licitación del espectro radioeléctrico durante un acto en el Centro Cultural Kirchner (CCK), Massa explicó que "con la posibilidad de articular despliegue y desarrollo de esta nueva tecnología 5G, nuestros ciudadanos acceden a mayor velocidad y capacidad de transporte de contenidos, y al Estado la oportunidad del ingreso de casi US$ 900 millones en los próximos 21 días como parte del pago por uso de un bien publico que hacen las compañías".

La empresa Claro se hizo del primer lote por 100 Mghz por los que pago U$S 350.052.000 y Telecom hizo lo propio con el lote siguiente de 100 Mghz, y ofreció U$S 350.026.000, mientras que Movistar presentó una propuesta por un bloque de 50 MHz, en la que ofertó U$S 175.013.000.

Al sumar todas las ofertas, el Estado recaudará con esta licitación más de US$ 875 millones. Las empresas adjudicatarias cuentan de aquí en más con plazo de hasta 15 días hábiles para abonar el monto ofertado./Minuto Uno