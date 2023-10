La reacción de Clerici tras el allanamiento en el que le secuestraron casi 600 mil dólares

miércoles 25 de octubre de 2023

Luego de que se conocieran los elementos que fueron secuestrados de la propiedad que posee Sofía Clerici en Nordelta, la modelo que adquirió relevancia mediática -al haber compartido un viaje en yate por Marbella, España, con Martín Insaurralde- respondió a las críticas que recibió por el dinero y los artículos de lujo que tenía en su posesión. “Para todos/as que pierden tiempo observando mi vida”, dedicó.

Por medio del perfil personal que posee en la red social X, la imputada en una causa por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito compartió la imagen de una lengua con un insulto en inglés dirigido a sus detractores. Frente al mensaje que publicó cerca de las 22 horas, la mujer volvió a ser cuestionada por el origen de los billetes que fueron requisados durante el procedimiento realizado el lunes por los agentes del Departamento AntiCorrupción de la Policía Federal, ya que aparentemente figuraba como monotributista en la categoría más baja, es decir, la A.

Para todos/as que pierden tiempo observando mi vida 💋 besiiitos pic.twitter.com/ggUTgFLgwT — Sofía Clerici (@Sofiaclericiok1) October 25, 2023

“Para todos/as que pierden tiempo observando mi vida. Besitos”, escribió la modelo, quien contaba con un fondo de 569 mil dólares, 2 millones de pesos y otros 2 millones de pesos uruguayos. Aunque el dinero no fue el único botín incautado, debido a que las autoridades sumaron a las pruebas de la causa una serie de pulseras, brazaletes, anillos, aros, cadenas, gargantillas, siete carteras Louis Vuitton, dos celulares marca IPhone, una MacBook y dos IPad.

Según la información, entre los elementos también fue incluida documentación como dos pasaportes vencidos y dos vigentes, planillas de registros de visitas, un IPod con cámara, otra notebook marca Samsung y varios relojes que serían de firmas de lujo.

Nuevos diseños

Por su parte, este miércoles a la mañana, Clerici se volcó nuevamente a sus redes sociales, para compartir una particular publicación: “Buen dia! Al que madruga...ja noooo saben lo que SON MIS diseños nuevos de la colección de Swimwear de mi marca no no!!!! Se viene muy arriba! Quieren que les muestre un adelanto de las telas?”, escribió en su cuenta personal de la red social X.

𝘽𝙪𝙚𝙣 𝙙𝙞́𝙖! 𝘼𝙡 𝙦𝙪𝙚 𝙢𝙖𝙙𝙧𝙪𝙜𝙖 ......... 𝙟𝙖 𝙣𝙤𝙤𝙤𝙤 𝙨𝙖𝙗𝙚𝙣 𝙡𝙤 𝙦𝙪𝙚 𝙎𝙊𝙉 𝙈𝙄𝙎 𝙙𝙞𝙨𝙚𝙣̃𝙤𝙨 𝙣𝙪𝙚𝙫𝙤𝙨 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙘𝙤𝙡𝙚𝙘𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙙𝙚 𝙎𝙬𝙞𝙢𝙬𝙚𝙖𝙧 𝙙𝙚 𝙢𝙞 𝙢𝙖𝙧𝙘𝙖🔥𝙣𝙤 𝙣𝙤!!!! 𝙨𝙚 𝙫𝙞𝙚𝙣𝙚 𝙢𝙪𝙮 𝙖𝙧𝙧𝙞𝙗𝙖! 𝙌𝙪𝙞𝙚𝙧𝙚𝙣… — Sofía Clerici (@Sofiaclericiok1) October 25, 2023