Leandro Santoro lloró y explicó por qué se bajó del balotaje porteño

En su relato, expuso las razones de la maniobra, por pedido de Sergio Massa y con un costado electoralista para respaldar al ministro de Economía en la segunda vuelta presidencial frente a Javier Milei.

"No tuvimos boca de urna, pero sí tuvimos mesas testigo. A las 19.30 me dicen que hay una noticia buena y una mala. La mala, que Jorge [Macri] estaba en 51%. La buena, que estábamos haciendo una elección histórica. Cuando se hace el recuento vemos que no llega al 50%. Por eso pedimos a la gente que nos espere", evocó su discurso de domingo por la noche.