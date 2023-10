Cande Tinelli dio detalles sobre su casamiento con Coti Sorokin

miércoles 25 de octubre de 2023

Hace unas semanas se conoció una información que sorprendió en el mundo del espectáculo. Fue al aire de LAM, el ciclo de América que conduce Ángel de Brito donde contaron la noticia del casamiento entre Cande Tinelli y Coti Sorokin. “Cande se me hizo medio la sota primero. Le dije: ‘Mirá que lo tenemos muy confirmado’. Y ahí, me dijo que sí. ‘Lo estamos planeando tranquilos, para marzo’, me dijo”, contó el periodista. En esa ocasión, también contaron que la fiesta de boda entre los artistas no será en Argentina sino en Punta del Este, Uruguay, ya que Marcelo Tinelli tiene allí una casa grande a la que suelen ir en familia cuando están de vacaciones.

Planes en camino

Ahora fue la cantante la que se refirió a su propia boda. “No sé cómo se filtró, creo que es porque empezamos a averiguar lugares para hacerlo”, dijo en una entrevista en el programa Estamos en una, de República Z y aclaró cuál es su condición: “Que haya perros, sí o sí. Con alguien que los cuide, que estén todos sueltos”. Además, dijo que la boda no será por iglesia: “Me copa, me parece re Disney, me parece increíble, pero muy falsa. La idea es que sea más privado, no es que va a venir el Oso Arturo”.

“Quiero algo muy tranquilo”, anticipó. “Yo soy re abuela, no me gusta la noche y tiene que ser de día. Yo a las 2 de la mañana quiero estar dormida, lo lamento, si quieren quedar de joda ahí no hay problema”, explicó sobre el tipo de festejo con el que fantasea. También contó que soñaba con que los case alguien muy especial para ella, pero que pronto fue desestimado: “Estuvimos discutiendo con mi familia porque yo quería que el cura sea El Tirri y mi viejo me sacó cagando, tienen razón, dijo que es poco serio. Yo tengo un humor un poco más oscuro, me re divertiría”, reveló. Y agregó que hasta lo habló con el músico pero un audio de Tinelli frenó todo: “Parece una joda, sólo a vos se te puede ocurrir eso”.