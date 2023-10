Para evitar que todo esto suceda, ¡lo mejor es lavar la heladera! En un breve video publicado en su cuenta de Instagram @thefrenchvirologist, Océane Sorel, doctora en virología e inmunología de Francia, da consejos sobre cómo lavar y desinfectar la heladera de forma sencilla y eficaz.

¿Es mejor limpiar o desinfectar la heladera?

Según el experto Océane Sorel, es fundamental limpiar la heladera al menos una vez al mes. No es nada complicado. Simplemente, frotar las paredes y rejillas de la heladera con agua jabonosa, enjuaguar con agua limpia y luego secar con un paño limpio. En cuanto a la desinfección de la heladera, hace hincapié en que no se debe abusar de ella, ya que no siempre es necesario. Explica que es mejor “limpiar bien y rápidamente tan pronto como algo ‘gotea’ en la heladera que la desinfección sistemática”. Por otro lado, esta desinfección es muy recomendable si se convive con personas muy vulnerables o si no fue limpiada la suciedad durante varias semanas, dando como resultado un “caldo de cultivo para bacterias”.

¿Cómo desinfectar tu heladera? El protocolo a seguir, según la viróloga

Se recomienda utilizar lavandina o productos desinfectantes comerciales, seguir sus instrucciones de uso y comprobar que son compatibles con las superficies en contacto con alimentos. También aclara que el vinagre no es un desinfectante, sino un descalificador. Por lo tanto, no debe usarse para desinfectar la heladera.