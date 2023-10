Patricia Sosa sufrió un intento de robo cuando quiso ayudar a un vendedor ambulante

miércoles 25 de octubre de 2023

Patricia Sosa vivió un mal momento cuando quiso ayudar a un vendedor ambulante al querer comprarle pañuelitos descartables y terminó siendo víctima de un intento de robo en la calle y a plena luz del día. La cantante contó su relato en sus redes sociales, en donde publicó un video que grabó inmediatamente después del episodio.

Al borde de las lágrimas, todavía dentro de su auto, en donde había sucedido todo, y bajo la lluvia que cayó durante el lunes en Capital Federal, se pudo notar a la intérprete de “Aprender a volar” visiblemente angustiada.

“Bueno, un día como hoy, que llueve, yo estoy estacionada -explicó el contexto-. Vi a un chico que me dio mucha pena porque está bajo la lluvia vendiendo pañuelitos de papel. Y entonces, la gente le era indiferente y me acercó el pañuelito, busqué en mi cartera y tenía unos mangos y se los iba a comprar”.

Luego, recordó el momento de angustia al darse cuenta de que terminó siendo víctima de un intento de robo. “Yo bajé la ventana porque a mí me gusta mirar a los ojos, y el tipo, cuando le estaba dando la plata lo que hizo fue manotearme el celular. Lo que pasó es que tuve un reflejo rápido y lo pude manotear, se le cayó al piso y lo recuperé”, continuó Patricia Sosa en la grabación que grabó con congoja y todavía en estado de shock por lo que había sucedido.

“Entonces, yo pienso: ¿qué hago? ¿Ayudo, como acostumbro a hacer, y me arriesgo a un golpe en el brazo como el que me acaba de dar o sigo de largo y tengo miedo, que es lo que no quiero hacer?”, reflexionó la artista con sus más de 400 mil seguidores y agregó la disyuntiva que se le presentó a partir del hecho: ¿Hago las cosas bien o hago las cosas mal? ¿Qué es lo bueno que hay que hacer y qué es lo malo? Porque hay que ayudar, y corrés el riesgo cada vez que te exponés de que te quieran hacer daño”.

Por último, indicó: “Tratemos de ser conscientes del prójimo, pero cuidémonos porque nadie está libre”.

La cantante compartió el video junto con la pregunta “¿Qué hago?”, y entre los miles de comentarios que recibió la publicación se destacaron los de distintos famosos que se solidarizaron con su colega. “Siempre del lado del bien”, destacó la periodista Majo Martino. “Durísimo, Pato”, se sinceró el actor y humorista Pablo Granados.

“Lamento mucho lo que te pasó. Lo importante es que estés bien. Dar hasta que duela, decía la madre Teresa de Calcuta. Pero estamos viviendo en un país difícil. Una sociedad complicada. Es un dilema”, consideró el periodista y conductor Sergio Lapegüe. “Tristísimo, amiga. Te quiero”, le dijo la cantante Marcela Morelo. “No arriesgues tu vida aunque te de pena porque todo está podrido. Ayudá desde otro lugar, pero no te arriesgues. Tu vida vale mucho más”, le escribió el diseñador de moda Roberto Piazza, quien recibió la respuesta de Patricia Sosa: “Te amo”. “Yo mucho más, y necesito verte”, le contestó él sobre el mismo mensaje.

En tanto, sus seguidores también dejaron sus comentarios al respecto: “No hay respuesta para esa pregunta lamentablemente”; “Qué triste es vivir en este país. Ya no somos suficientes, Patri, los que sentimos como vos. Ya estamos extinguiéndonos”; “Por gente como esta, pagan los platos rotos, los que verdaderamente piden honestos. Qué bronca”, escribieron distintos usuarios que también se solidarizaron con Patricia Sosa.