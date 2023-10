Para Luis Juez es un balotaje “entre Frankenstein y Drácula”

miércoles 25 de octubre de 2023

El senador nacional y excandidato a gobernador de Córdoba de Juntos por el Cambio (JxC) Luis Juez rechaza que la alianza debata a quién de los dos candidatos que llegaron al balotaje deberían acompañar. “Tiene que ver con la vanidad que nos rodea. Creemos que tenemos el poder de decirle a la gente a quién votar de los que confrontó con nosotros; es una vanidad presuntosa ya que no tuvimos la capacidad de convencer de que nos votaran a nosotros”, dijo el cordobés a La Nación.

Juez entiende que la segunda vuelta entre Sergio Massa y Javier Milei, es un balotaje “entre Frankenstein y Drácula”. Y agregó: “A mí no me gustan las películas de terror. Me pregunto cuántos errores más están permitidos en este espacio. Estamos en una situación compleja; tenemos que respetarnos entre nosotros, tomarnos el tiempo para discutir, la unidad es un valor en sí mismo. Hemos cometido errores importantes; una pelea exacerbada que se prolongó en el tiempo y nos desdibujó ante la gente”.

Este miércoles los jefes de Pro suspendieron el encuentro para comenzar a discutir un eventual apoyo a Milei; anoche el expresidente Mauricio Macri se reunió con Patricia Bullrich, quien le dará su apoyo al libertario.

Para Juez parece que a la alianza le resultara “más fácil criticar la estrategia del enemigo que tener una propia para juntar los votos”. Está convencido de que no hay por qué salir con una definición de a quién apoyar.

“Porqué vamos a subestimar a la gente -añadió-. Nos dieron una lección monstruosa a los dirigentes que creemos que sabemos los temas que le preocupan. Sino, cómo se explica que (Axel) Kicillof haya sido reelecto; que los escándalos de Chocolate y de (Martín) Insaurralde no hayan pesado. Hay montón de explicaciones que vamos a tener que profundizar; nos creemos que somos grandes interpretadores y no es así. Sino nos eligieron nuestra propuesta, a las 72 horas queremos incidir para que elijan la de los que enfrentamos”.

A su entender, entre los “errores” de JxC en la campaña estuvo la “vanidad” y la “ausencia de conducción, del sentido común”. Ratifica que quedaron “lejos” de entender “lo que la gente nos pedía; se le prestó más atención a gurúes, a consultores que costaron fortunas para decir que había que concentrarse en la interna interna porque de ahí salía el próximo presidente”.

“Lo dije varias veces, repetí que la pelea y las vanidades nos iban a dejar afuera -sostuvo en diálogo con este diario-. Ahora hay que tener prudencia, no tomar una decisión que agravie. Tengo límites y una historia documentada de mi enfrentamiento al kirchnerismo, a la corrupción, al desfilparro. Massa es todo lo que está mal, todo lo que le enseñamos a nuestros hijos que no debe ser la política; no tiene límites”. /La Nación