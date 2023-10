Larreta sobre el balotaje: "Las dos opciones son muy malas"

miércoles 25 de octubre de 2023

Luego de la derrota electoral del domingo pasado, Juntos por el Cambio llegó a su punto de tensión más alto este miércoles con el apoyo público de Patricia Bullrich a Javier Milei en la previa al balotaje. Por este motivo, horas más tarde, el también referente del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, se diferenció de su exrival en las PASO.

“El resultado del domingo nos pone a los argentinos ante un dilema. Mi posición es bien clara: las dos opciones son muy malas para los argentinos. Ambas representan más dolor, más angustia y más sufrimiento. Lo dije durante toda la campaña, de ambos, y lo mantengo ahora porque soy coherente”, aseguró el jefe de Gobierno porteño en su discurso.

Larreta cargó con dureza contra el ministro de Economía: “Massa es la reelección del populismo kirchnerista y del desastre de este gobierno. Es la hiperinflación, mientras él sigue imprimiendo para regalar pesos que valen cada día menos. Yo me enfrenté siempre con el kirchnerismo: cuando me sacaron la coparticipación, cuando me cerraron las escuelas. Y lo voy a hacer siempre”.

En ese sentido, echó por tierra los rumores de un acuerdo subterráneo con algún rol en un eventual gobierno de Sergio Massa. “Y quiero ser bien claro con esto para terminar con los rumores, fake news y tanta desinformación: No hay ninguna posibilidad de que integre un gobierno kirchnerista. Y Massa es el kirchnerismo”, descartó.

No ahorró críticas hacia el libertario: “Milei es un salto al vacío. Un nuevo populismo. Yo no creo en nada de lo que propone: no creo en la venta libre de armas, no creo en la venta de órganos, no creo en la dolarización sin dólares que va a llevarnos a más inflación y más pobreza, no creo en una educación selectiva donde con un voucher haya gente que se queda adentro y otros que se quedan afuera, no creo en los ataques a la prensa, no creo en los ataques al Vaticano y a la Iglesia Católica, ni en resignar nuestra soberanía en Malvinas. Milei está en los bordes de la democracia. Sus ideas son malas y peligrosas”.

Y subrayó: “Además, no solo son graves sus ideas, también son graves sus formas. Milei construyó su carrera en base a la agresión y eso no es lo que la Argentina necesita. Todos los que eligieron ese camino fracasaron. Acá y en el mundo. Y aclaro: esto no es personal. De mí dijo cosas irreproducibles. Entre las más suaves, me trató de rata, me dijo que me iba a pisar con una silla de ruedas y que me iba a matar. Pero eso no tendría importancia si yo creyese que Milei es una buena alternativa para la Argentina. El problema es que no lo es”.

También hubo espacio para la autocrítica: “El fin de semana con Juntos por el Cambio sufrimos una gran derrota de la cual tenemos mucho que aprender. Hubo millones de argentinos que nos votaron hace dos años y que este domingo eligieron otras opciones. Hay razones concretas por las cuales tantos sienten que dejamos de representarlos. Tenemos que tener la humildad de reconocer nuestros errores y aprender”.

En la misma línea, Rodríguez Larreta remarcó: “Y esto hay que decirlo con toda la crudeza. Yo personalmente estoy en un proceso de reflexión y de aprendizaje. Los dirigentes de Juntos por el Cambio tenemos que empezar un camino parecido y asumir que defraudamos a mucha gente”.

“No voy a acompañar a ningún candidato que lastime a los argentinos. No voy a caer en la trampa de elegir entre dos opciones catastróficas. Ante estas dos alternativas, asumo que mi responsabilidad es trabajar para sostener Juntos por el Cambio lo más grande posible y lo más fuerte posible para ser una oposición sólida y fuerte para defender a los argentinos frente al gobierno de cualquiera de estas dos fuerzas que, como ya dije, son malas”, aseguró el mandatario porteño.

Y añadió: “Y lo digo aún habiendo escuchado muchas de las declaraciones que salieron hoy. Yo sé que hay muchas tensiones, incluso ideas de ruptura de Juntos por el Cambio. Todo eso no suma en nada. Yo soy claro. Voy a pelear a fondo para sostener la coalición. Cada dirigente que mantengamos adentro es un freno al próximo gobierno para cuidar y defender a los argentinos”.

“Tenemos la fuerza de nuestros gobernadores, intendentes, diputados, senadores y legisladores en todo el país. Estoy acá para ponerle el cuerpo a este desafío, como lo hice siempre. Puse el cuerpo para defender una visión de país. Perdí, acepté la derrota con humildad y apoyé a Patricia hasta el final. Acepté su ofrecimiento de ser su Jefe de Gabinete si ganaba”, aseveró Larreta.

Y sentenció: “Siempre estuve donde tenía que estar según lo que creía. Sin especular, sin cálculo, honrando mis compromisos. Y no me digan que elegir entre dos muy malas opciones es ser funcional a uno u a otro. Porque los dos son muy malos para los argentinos. Ser funcional es esto que está pasando. Pelearnos entre nosotros mientras los argentinos sufren”. /TN