Qué es la leptina, la hormona que ayuda a bajar de peso, y cómo estimularla

Bajar de peso suele ser uno de los objetivos de muchas personas; sin embargo, la mayoría de las veces suele ser una tarea más difícil de cumplir de lo que parece pues en muchas ocasiones, sin importar las dietas o el ejercicio que se realice, parece una meta imposible de alcanzar. Y es que existen una gran cantidad de factores que pueden interferir en este proceso y uno de los más difíciles de controlar suelen ser la acción de una gran variedad de hormonas que pueden interferir en este objetivo.

Si bien, como se mencionó antes, son muchas las hormonas que pueden interferir existe una en especial que tiene una gran influencia en el proceso de la pérdida de peso. A esta hormona se le conoce como leptina y es conocida como la “hormona para bajar de peso” debido a que su función principal es disminuir la sensación de apetito en el organismo.

Es por esta razón que la alteración en la producción de esta hormona se ha asociado con la posterior aparición de la obesidad. Por ejemplo, un estudio elaborado por la Universidad de Granada encontró que la leptina no solo regula el apetito sino que también interviene en el balance energético, en el el peso corporal y en el proceso de metabolización de las grasas.

Actualmente se sabe que para el mantenimiento del peso corporal a lo largo de la vida es necesario lograr un balance energético entre la cantidad de energía que ingresa al cuerpo y la que quemamos mediante la actividad física que realizamos; sin embargo, aunque busquemos regularla mediante la ingesta de alimentos y el ejercicio, la baja producción de la leptina puede impedir al cuerpo lograr dicho balance. Por otro lado, su escasez también nos puede impedir tener saciedad a pesar de ingerir la cantidad de alimento adecuado.

Por otro lado, es importante mencionar que la leptina tiene una hormona que es su contraparte, la cual recibe el nombre de grelina y que, a diferencia de la leptina, estimula la sensación de hambre.

¿Cómo ayudar al organismo a estimular la leptina?

Incentivar la producción de leptina y disminuir producción de grelina puede ser algo que nos ayude en el combate de la obesidad o en caso de personas que busquen bajar algunos kilos. Es por eso que aquí te damos algunos consejos para estimular la acción de esta hormona de acuerdo con información del Departamento de Nutrición y Dietética de la Universidad de Río de Janeiro.

Evita las dietas bajas en calorías

Aunque pudiera parecer que reducir las calorías es la mejor manera de perder peso lo cierto es que las dietas demasiado restrictivas suele afectar los sistemas que regulan la producción de esta hormona en el organismo. Por ejemplo, las dietas de ayuno intermitente pueden tener el efecto contrario a perder peso sino no son monitoreadas por un especialista. Evita realizarla por ti misma sin supervisión pues podrías “descomponer” los sistemas que te ayudan a saber cuándo estás saciado.

Consume alimentos que estimulen la leptina y reduce tu consumo de azúcar refinada

Existen alimentos que ayudan a la producción de esta hormona tales como aquellos que contienen fibra, las proteínas y las grasas saludables como el omega 3. Por otro lado, evita los alimentos elevados en azúcar, ya que estos aumentan los niveles de insulina en la sangre, la cual suele interferir con la producción de esta hormona.

Realiza ejercicio

El sedentarismo no solo disminuye la producción de leptina sino que aumenta la producción de la grelina por lo que no realizar actividad física puede aumentar nuestra sensación de apetito.

Duerme bien

No dormir el tiempo suficiente para que el cuerpo se recupere del desgaste del día afecta también la producción de leptina. Si no duermes bien es probable que, a pesar de las dietas y el ejercicio, no logres bajar de peso.

Fuente: Infobae