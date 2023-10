Patricia Bullrich: "Vamos a tratar de convencer a la gente que vote el cambio"

jueves 26 de octubre de 2023

La excandidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, habló por primera vez desde que anunció que respaldará a Javier Milei en el balotaje del 19 de noviembre contra Sergio Massa y tras haber generado una ruptura al interior de la coalición y del PRO. Al respecto argumentó habían dado libertad de acción y ella junto a su compañero de fórmula, Luis Petri, "los más representativos de Juntos por el Cambio", según consideró, decidieron "apoyar un cambio".

"Nosotros lo que hicimos fue poner el objetivo fundamental. Creemos que lo que el país necesita es que haya un cambio profundo, que sea un cambio de matriz: económica, social, de nivel de vida, de progreso en Argentina. Por eso, en cualquier proceso donde hay balotaje, elegimos estar con aquellos que fueron la parte del cambio que más votos sacó", detalló Bullrich en una entrevista en TN.

Aseguró que en lo que resta de la campaña apoyarán a Javier Milei y sostuvo: "Vamos a tratar de convencer a la gente que vote el cambio".

En el mismo sentido apuntó: "Tomamos una decisión que es no al continuismo, no al kirchnerismo, no al modelo que representa el modelo corporativo populista de Massa, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, y sí a la búsqueda de un cambio".

"Acá estamos. No hicimos un acuerdo partidocrático, sino que tomamos una decisión nosotros. Nuestra decisión fue apoyar un cambio", enfatizó la exministra de Seguridad.

Por otro lado, al ser consultada sobre si ocuparía algún cargo en un eventual gobierno de Milei, la presidenta del PRO aseguró que "no es un tema que se ha hablado porque no es el tema en este momento".

Bullrich explicó el perdón a Milei y apuntó contra el oficialismo

En otro pasaje de la entrevista, Patricia Bullrich habló del perdón a Javier Milei por todas las agresiones que había dicho en su contra a lo largo de la campaña y dijo que "recordó el abrazo Perón-Balbín". "Perón lo metió preso a Balbín y, sin embargo, en determinado momento hubo una reconciliación y fue uno de los abrazos que pasó a la historia. Las personas por el bien de la patria tienen que ser capaces de dejar de lado insultos, malos momentos y trabajar en pos del objetivo que uno quiere", sostuvo.

Explicó que en la reunión privada que tuvieron ayer junto a otros dirigentes de LLA y del PRO hablaron del tema de manera privada y logró perdonarlo. "Cuando uno es capaz de perdonar y aceptar el perdón creo que es bueno, es un gesto de madurez y es lo que el país necesita", consideró la excandidata de JxC.

De esa manera, expresó que no podía "quedarse en los rencores personales" cuando "el país necesita una opción de cambio".

En esta línea advirtió: "Si el kirchnerismo se instala en el país y empieza a hacer lo que hace siempre, que pasa la barredora y desarmar todos los partidos, tenemos 25 años de eso. La reflexión tiene que ser: en los momentos en los que Argentina tuvo un buen sistema político es cuando hubo dos fuerzas que tenían capacidad de alternancia".

"Cuando hay una fuerza que se convierte en hegemónica y la otra desaparece esta fuerza hegemónica se come todo", cuestionó.

Entre las críticas al oficialismo que hizo a lo largo de la entrevista, Bullrich explicó que su apoyo a Milei se trata de un rechazo a las propuestas del ministro de Economía. "Yo no saludo a Sergio Massa porque yo no estoy de acuerdo con que el populismo, el kirchnerismo y la corrupción gane de nuevo en Argentina".

Y en ese sentido cerró: "Le vamos a hablar con fuerza a la gente. Yo tengo capacidad de convencer. Tengo confianza en que los millones de ciudadanos que nos votaron a nosotros no quieren que el kirchnerismo siga porque saben que el kirchnerismo es el modelo de vida deteriorada que tenemos".