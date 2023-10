Agenda de los argentinos en Juegos Panamericanos Santiago 2023

jueves 26 de octubre de 2023

Los Juegos Panamericanos Santiago 2023 continúan con la participación de varios atletas y equipos de la Argentina. Incluso, hay quienes compiten por medallas en sus respectivas disciplinas (y otros que ya la tienen asegurada), por lo que pueden aumentar una cosecha que hasta el momento tiene a la delegación nacional.

Agenda de los atletas argentinos

Básquet

Femenino - Grupo A - Argentina vs. Chile - 20.00.



Beach Volley

Masculino - Clasificación 5º y 6º - Tomás y Nicolás Capogrosso vs. Jake Macneil y Alexander Russell (Canadá) - 13.00.

Femenino - Semifinal - Fernanda Pereyra y Ana María Gallay vs. Melissa Humana-Paredes y Brandie Wilkerson (Canadá) - 17.00.

Boxeo

51kg masculino - Semifinal - Ramón Quiroga vs. Michael Da Silva Trindade (Brasil) - 18.45.

80kg masculino - Semifinal - Abraham Buonarrigo vs. Arlen López Cardona (Cuba) - 19.30.

Ciclismo pista

Velocidad femenino - Clasificación - Milagros Sanabria, Valentina Luna y Natalia Vera - 10.05.

Persecución por equipos masculino - Clasificación - Rubén Ramos, Agustín Ferrari, Marcos Méndez y Tomás Moyano - 10.24.

Velocidad masculino - Clasificación - Lucas Vilar, Juan Bautista Rodríguez, Leandro Bottasso y Tomás Contte - 11.11.

Omnium femenino - Primera ronda - Maribel Aguirre Mangue - 11.19.

Handball

Femenino - Grupo A - Argentina vs. Canadá - 17.30.

Hockey

Femenino - Grupo A - Las Leonas vs. Uruguay - 9.30.

Pentatlón moderno

Relevos mixto - Clasificación - Franco y María Belén Serrano, Camila Fuenzalida, Martina Armanasqui Tur, Sergio Villamayor y Emanuel Zapata - 11.00.

Racquetball

Dobles femenino - Final - María José Vargas y Natalia Méndez vs. Paola Longoria y Montserrat Mejía (México) - 11.00.

Surf

Longboard femenino - Repechaje round 1 - Agostina Pellizzari vs. Lia Reyes Dias (Costa Rica) - 8.46.

Shortboard masculino - Repechaje round 2 - Leandro Usuna vs. Lucca Mesinas (Perú) - 9.55.

Shortboard femenino - Repechaje round 2 - Lucía Induraín - 14.54.

Shortboard femenino - Repechaje round 2 - Ornela Pellizzari - 15.17.

Surf de remo masculino - Repechaje round 2 - Franco Faccin vs. Finn Spencer (Canadá) - 16.49.

Tiro

Pistola de aire 10m femenino - Clasificación - Laura Ramos - 9.00.

Pistola de aire 10m masculino - Clasificación - Iván Cruz y Juan Manuel Fragueiro - 11.00.

Tenis

Individual femenino - Octavos de final - Martina Capurro vs. Yuliana Lizarazo (Colombia) - 11.00.

Dobles mixto - Cuartos de final - Martina Capurro y Facundo Díaz Acosta vs. Noelia y Federico Zeballos (Bolivia) - No antes de las 15.00.

Dobles femenino - Cuartos de final - Julia Riera y Lourdes Carlé vs. Deborah Domínguez y Andrea Weedon (Atletas Independientes - Guatemala) - No antes de las 15.00.

Vóleibol

Femenino - Partido por el tercer puesto - Argentina vs. México - 17.00.