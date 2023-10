El ataque de furia de un panelista con Fantino por una discusión en vivo

jueves 26 de octubre de 2023

Una escandalosa pelea se desató en el programa de streaming de Alejandro Fantino, cuando un debate por política escaló hasta los insultos, acusaciones, golpes de auriculares y resultó con la huida del panelista Sergio "Tronco" Figliuolo. La insólita situación ocurrió mientras se hablaba de los resultados de las elecciones .

El debate político se extendió por varios minutos, en tono de parodia. Sin embargo, sobre el final volvió a elevarse la tensión cuando Figliuolo, al referirse a la situación económica que afronta el país, acusó a Fantino de vivir alejado de la realidad. “Vos vivís en Narnia, no tenés la misma posición que tengo yo o mis viejos que viven de la jubilación”, apuntó el panelista.

Ante la sorpresa de Fantino y el resto de los panelistas, “Tronco” abandonó el estudio en medio de la transmisión en vivo. ¿Vos no sabés el día a día que tiene la gente? No me discutan. Lo único que falta”, exclamó en pleno ataque de furia.