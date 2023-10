WhatsApp: cómo añadir más administradores a los canales

En particular, esta función es de gran utilidad para aquellos canales que tienen cientos o miles de usuarios suscritos a estos espacios pues en estas situaciones es cuando las comunidades requieren no solo mayor atención sino un ritmo mayor de generación de contenido para mantenerlos relacionados al canal y no perder audiencia.

Una vez que los usuarios invitados acepten la invitación del creador del canal, en la lista de administradores se mostrarán los nombres de los usuarios que colaboran en esta labor. Sin embargo, el sistema de WhatsApp realiza distinciones en dos cargos: “dueño del canal” y “administrador del canal”, siendo este último el que es añadido para dar apoyo al creador del espacio.

Si bien esta función se encuentra en fase de desarrollo, se espera que esté disponible en una próxima actualización de la plataforma, aunque no se conoce una fecha tentativa de lanzamiento oficial. WhatsApp puede tomar varias semanas e incluso meses en incorporar una nueva característica a la aplicación.