Ricardo Darín opinó sobre la versión norteamericana de Nueve Reinas

Este miércoles Ricardo Darín estuvo como invitado en Soñé que volaba, el stream de Migue Granados en Olga. En un tramo de la conversación el conductor le preguntó por la versión estadounidense de la exitosa Nueve Reinas, la película que el actor protagonizó en el 2000 junto a Gastón Pauls, con guión y dirección de Fabián Bielinsky, fallecido en 2006.

Recordemos que la remake en cuestión se llamó Criminal, se estrenó en el año 2004, fue dirigida por Gregory Jacobs y estuvo protagonizada por un elenco muy hollywoodense integrado por John C. Reilly, Diego Luna y Maggie Gyllenhaal. Pese a los nombres, la película no fue un éxito comercial, ni tampoco fue bien reconocida por la crítica especializada. Y, según se supo hoy, tampoco tiene el visto bueno de Darín.

“¿Viste la película de la versión yankee de Nueve Reinas?”, le preguntó Migue. “Sí”, respondió el actor. “¿Te pareció una verga?”, quiso saber el conductor. “Una verga es poco”, remató Darín sin filtros y provocando las risas de todos en el estudio. “No entendieron nada”, agregó a continuación el papá del Chino y Clara Darín.

Su opinión

“Por empezar, si alguien la vio, se llama Criminal. Los dos tipos andan en un Mercedes, que está bien, no es el último modelo, pero es un Mercedes. Y la historia de Nueve Reinas es la de dos chabones a pie haciendo yeites en la calle. Y además se equivocaron en el cast, porque John C. Reilly tiene una cara muy confiable. Y en Estados Unidos -y esto lo digo con todo el cariño y el respeto que le tengo al chico Luna-, no es precisamente la imagen del más confiable. Y acá era al revés. Acá era Gastón el buenito y yo el cagador. Hicieron una mala lectura”, argumentó Darín su postura.

Por otra parte, Darín reveló una anécdota que plantea el panorama con el que la productora estadounidense encaró la versión sin querer que los argentinos intervinieran en la misma. “Además ya estábamos enojados desde el arranque. Porque al pobre Fabián Bielinsky, crack, cuando compraron los derechos para hacer la remake, él con la mejor onda y la mejor buena fe, se enteró de que la iban a hacer en Los Ángeles. Y a través de su representante, les propuso ir a ver un día de rodaje. El representante hizo la gestión y lo que vino a la devolución fue: ‘No solo no te invitan, sino que no podés acercarte al set’”, contó el actor, sorprendiendo a la mesa del programa.

“Nunca dieron un por qué. Pero deben haber pensado que el tipo quería meterse o tener algún tipo de injerencia. Y no. Ojalá se hubiera metido. No hubiera pasado lo que pasó, todo mal”, soslayó Darín.

Por último, contó que tanto él como Bielinsky pudieron ver Criminal antes de su estreno comercial. “Cuando la hicieron y la trajeron acá para ver si la estrenaban en la Argentina, nos llamaron de la empresa y nos hicieron una privada a Fabián y a mí. Empezó la película y nos empezamos a mirar entre nosotros. Nos mirábamos de costadito mientras transcurría la película. Y cuando salimos Fabián les dijo: ‘No estrenen esto acá porque los van a matar’”, cerró Ricardo entre risas.

“En lo personal realmente es muy importante, es uno de esos trabajos de los que uno se puede llegar a sentir orgulloso, siendo difícil en nuestro trabajo usar ese término porque a veces cuestionamos algunas cosas que hicimos. Nueve Reinas es un trabajo que me dio mucho aprendizaje, mucha alegría, que me resultó, como dije antes, un empujón muy importante en mi camino”, dijo Ricardo Darín cuando se cumplieron 20 años del estreno de la ópera prima de Bielinsky, a quien también le dedicó palabras elogiosas. “Nunca alcanzaré, definitivamente, a agradecerle por haberme regalado ese personaje y ese guión que trabajó con tanto amor y tanta dedicación durante tanto tiempo”, destacó.