El juego es la actividad natural de los niños y niñas. A través del juego aprenden, maduran y se desarrollan, es por ello que jugar es fundamental para el crecimiento sano de nuestros niños y niñas.

El juego es su modo natural de relacionarse con el mundo que les rodea, de conocer este mundo y de darle sentido. Es cierto que ellos pasan muchas horas jugando y que pueden jugar solos. Sin embargo cuando jugamos con ellos impulsamos los beneficios del juego. La importancia de jugar con los niños es indiscutible.

Jugar con los niños y niñas va a potenciar su desarrollo y aprendizaje y es crucial para su bienestar y felicidad. Es importante buscar un hueco en nuestro ajetreo diario y dedicarnos a jugar con nuestros niños y niñas. Es casi tan importante como ocuparnos de su alimentación y su salud. Dedicar un rato al día a jugar con nuestros pequeños les aporta importantes beneficios a ellos y a nosotros también.

Todos estos beneficios del juego se ven multiplicados si en estos juegos son acompañados por sus figuras de apego. La relación entre progenitores y sus hijos e hijas se ve fortalecida cuando hay tiempo para el juego. Está demostrado que cuando los padres y madres juegan con sus hijos e hijas éstos son más felices.

El estilo de vida moderna, ha transformado nuestros hábitos y también la de nuestros hijos e hijas. El juego se ha transformado, el desarrollo de las tecnologías hace que los juegos de nuestros niños y niñas, poco a poco se vayan transformo en juegos solitarios. Nuestros pequeños juegan ahora con los teléfonos móviles, con las tablets, ordenadores, etc…pero apenas juegan con otros niños.

Es muy importante dedicar tiempo a jugar con los niños y niñas, ayudarles a separarse de sus aparatos electrónicos y dedicar tiempo al juego en compañía.

No siempre es fácil sacar tiempo para jugar con nuestros niños y niñas. Sin embargo, debemos saber que no es necesario sacar mucho tiempo, es suficiente con dedicar un rato al día. Podemos comenzar por dedicar media hora al día para jugar con ellos.

A veces también puede ser complicado encontrar juegos o actividades para jugar con ellos. Sin embargo esto tampoco es tan complicado, recuerda los juegos de tu niñez, pregúntales a ellos, cualquier juego vale.

Cuando juegues con ellos aprovecha para meterte en su mundo, sigue sus reglas y juega a su nivel.

Intenta alejarte de aquellos juegos individuales. No hace falta que te alejes de los aparatos electrónicos, pero podéis jugar todos juntos.

Recuerda que la esencia del juego es disfrutar y aprender, evita las competiciones que se alejan del verdadero sentido del jugar.

Relájate y disfruta, el juego tiene importantes beneficios para todos.

Impulsa los juegos al aire libre, son una oportunidad para la distensión y las emociones negativas.

Desarrolla la inteligencia emocional a través de los juegos. Ayúdales a transmitir y expresar las emociones experimentadas.

Estrecha y fortalece los lazos afectivos a través del juego.