Alfredo Casero se indignó con Juntos por el Cambio

jueves 26 de octubre de 2023

Alfredo Casero estalló contra los radicales que integran Juntos por el Cambio tras la derrota de Patricia Bullrich en las Elecciones Generales del pasado domingo.

"Alfredo Casero":

Por sus comentarios sobre Juntos por el Cambio pic.twitter.com/B5ol0Tm5Ik — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 26, 2023

Mediante un video que publicó en sus redes sociales, el actor expresó su indignación “No se olviden los de Juntos por el Cambio que nos hicieron votar a todos nosotros a la (Margarita) Stolbizer, nos hicieron votar a (Facundo) Manes, nos hicieron votar a un montón de sore... que resultaron cag... ¡Así que pónganse las pilas!”, advirtió mientras se filmaba en modo selfie adentro de un auto.

A los gritos y sumamente furioso, añadió: “No boludeen y no se crean que son geniales. Bajen un poquito, bajen un poco porque a los que nos tienen que representar es a nosotros”.

“Ustedes se están postulando para ser funcionarios hijos de p..., no se están postulando para ser reyes ¡así que pónganse las pilas y hagan las cosas bien, nosotros vamos a volver a votar como idiotas!”, arremetió.

En esa línea, cerró: “Se los aviso ahora, ahora se los digo... después va a ser peor, después va a ser mucho peor, y no subestimen la cantidad de gente que habla por mí. No subestimen”.

Horas después se viralizó otro clip del actor despotricando contra la alianza opositora: “Póngase las pilas porque nos van a llevar puestos, y créanme que la traición a la patria la van a hacer ustedes, porque están traicionando a la gente que convocaron y le mintieron”.

“Eso lo hicieron en 2019, hijos de p..., nos hicieron votar mier... Cuatro años rompiéndonos el oje... Ustedes mismos, los de Juntos por el Cambio y los del PRO, más vale que esto lo saquen para adelante”, amenazó.

Acto seguido, se refirió a Javier Milei: “Milei, con todo el cariño que te tengo, no nos vayas a hacer una cag..., y créanme que esto no es furia al pedo, al final yo, que era un loco hijo de p..., un loco de mier..., les dije exactamente lo que hacían. No solamente no escucharon, si no que se cag... en lo que les dije. Yo no voy a parar hasta que el último hijo de p... no pague lo que debe en este país”.

Luego, apuntó contra Gerardo Morales y Martin Lousteau: “El daño que están haciendo y el daño que hicieron pelotu..., rascándose entre ustedes con gente inútil. Ese pelo... de Jujuy... el otro Lousteau ¡No sirven para una mier..., esa gente no sirve para un carajo”.

Por último, convocó a votar a las personas que no lo hicieron el pasado 22 de octubre e insistió en la decepción que se llevó en las Elecciones Generales de 2019, donde Mauricio Macri fue derrotado por Alberto Fernández: “¡Nos recontra cag... hijos de pu...!”. /TN