Fanáticas de Taylor Swift lanzaron una campaña en contra de Milei

En medio de un mes agitado por el clima electoral de cara al balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, se suma la llegada de Taylor Swift por primera vez al país. En tanto, las fanáticas de la artista lanzaron una campaña en contra del libertario para no votarlo en la segunda vuelta del 19 de noviembre.

La cuenta de X (ex Twitter) llamada "Swifties contra LLA", que fue creada esta semana tras la confirmación del balotaje entre Massa y Milei, publicó un comunicado pidiendo a las fanáticas que no voten al candidato de La Libertad Avanza.

A pocos días del primer recital de @taylorswift13 en Argentina, como fandom nos vemos en la necesidad de hablar sobre las próximas elecciones argentinas y el futuro del país.

Como dijo Taylor: tenemos la necesidad de estar en el lado correcto de la historia.

"Uno de los candidatos, Javier Milei, líder de un partido mal llamado liberal, es en realidad el representante de la derecha antidemocrática que viene a sacarnos todos los derechos adquiridos. ¿Por qué esto nos tiene que llamar como fandom? Porque Milei es Trump, y porque no podemos no dar la batalla luego de haber escuchado y visto a Taylor dar todo para que la derecha no gane en su país", expresa el texto.

En Miss Americana, la cantante habló de "la necesidad de estar en el lado correcto de la historia" al dar su posición sobre las elecciones en los Estados Unidos. En ese entonces, Donald dijo que la música de Swift "ahora le gustaba un 25% menos".

¿Qué dice el comunicado de las fanáticas de Taylor Swift?

"Siempre he emitido y siempre emitiré mi voto en función de qué candidato protegerá y luchará por los derechos humanos que creo que todos merecemos en este país. Creo en la lucha por los derechos LGBTQ y que cualquier forma de discriminación basada en la orientación sexual o el género está MAL", escribieron, citando lo que había dicho la cantante en dicho documental, que se encuentra disponible en Netflix.

"En diversas entrevistas los candidatos de La Libertad Avanza consideran que el matrimonio igualitario es innecesario, dicen que el feminismo es una mentira, que la brecha salarial por género en el mercado laboral no existe y consideran que habría que habilitar la venta de órganos o incluso de niños, entre otras cosas", indicaron en el comunicado.

"Siguiendo su legado, y ante el peligro que representa el candidato Javier Milei, principalmente para las mujeres y diversidades, el 19 de noviembre NO los vamos a votar. Y como dijo Taylor: Cheers to the resistance", concluyeron en el texto. /A24