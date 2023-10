Dramáticas imágenes en la Península Valdés: es un cementerio de elefantes marinos

viernes 27 de octubre de 2023

El escenario es desolador en la Península de Valdés. Lo que antes era una colonia de elefantes marinos que paseaban por la costa de Chubut y los turistas paraban para tomar una foto, ahora se convirtió en un contundente cementerio de esta especie que son tapados por la arena o llegan a tierra, por la corriente, agonizando o ya fallecidos. Luego de varias muestras analizadas, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) dio con la causa: gripe aviar.

La filial argentina de Wildlife Conservation Society advirtió sobre "la extrema mortalidad de crías de elefante marino del sur (Mirounga leonina) en Península Valdés atribuible a influenza aviar altamente patógena H5N1". El informe fue realizado por profesionales de WCS Argentina, y veterinarios de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y la Universidad de California–Davis. Los datos fueron recolectados durante la primera quincena de octubre. Entre otras cosas, sostienen que “este año se registró una mortalidad extrema que varió entre el 56% y el 74 %, según el sitio monitoreado”.

Claudio Campagna, biólogo de la conservación, que como investigador del Conicet y WCS Argentina, ha estudiado la biología del elefante marino durante cuatro décadas, alertó que la problemática que atraviesa hoy Chubut con esta especie tuvo su origen hace algunos meses. “Esto comenzó en Perú donde empezamos a ver muertes de lobos marinos y aves. Luego pasó a Chile y de allí cruzó a la Argentina donde primero fueron los lobos marinos. Ahora llegó a la Península de Valdés y afecta a la población de elefantes marinos”, describió.

El año pasado la WCS había relevado en toda la colonia 18 mil crías. A causa de la influenza, cuantificar los animales afectados se tornó difícil para los investigadores, por esa razón decidieron tomar un área de alta densidad de unos 6 km. “A ese lugar lo teníamos muy bien estudiado. El año pasado teníamos unas 3.300 crías vivas, donde 1 o 2 de cada 100 podían morir. Actualmente, el panorama es alarmante porque ahora fallecen 90 de cada 100 crías”, explicó.

Según Campagna, estiman que “de acá a una semana la mortalidad aumente y sea 100 de cada 100”. "Es el primer registro mundial de mortalidad masiva de elefantes marinos por influenza aviar", señaló.

“Lo que ocurre es que así como en toda la Argentina y en el Cono Sur, en Chubut está la única población importante, en cantidad, de elefantes marinos”, alertó el biólogo.

Para Campagna, la situación “es alarmante y no tiene solución porque no existe una vacuna” y si bien aún se encuentra limitado a especies silvestres, no se descarta que la influenza pueda pasar de los animales domésticos a los humanos.

“Ya no se puede mitigar el impacto que tendrá en las colonias. Lo importante ahora es comunicar esto para intentar frenar de alguna manera que se propague aún más. Chubut vive en gran parte del turismo, por eso es importante concientizar a la población”, sentenció.

Qué dicen las autoridades: prevención y qué ocurre con el turismo

Este miércoles el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó que las muestras extraídas de elefantes marinos de la Península de Valdés y analizadas en el Laboratorio Nacional, confirmaron que las muertes son producto de la influenza aviar (IA) H5. “Se está trabajando en las medidas de prevención en conjunto con los organismos de fauna provincial”, constataron.

Fernando Bersano, director de Flora y Fauna Silvestre de Chubut, explicó a este medio que la mayor mortalidad se dio en los cachorros y ejemplificó que así como en un sector de la colonia, en 2022 nacieron 2.000 elefantes marinos, en el 2023 en el mismo lugar murieron 1.300.

En cuanto a las medidas preventivas, Bersano manifestó que por el momento “la distancia de 15 metros es fundamental”. “Los animales eliminan el virus por haces o secreciones y caminar alrededor puede provocar que se propague aún más”, señaló. Además, alertó que las personas no deben circular con las mascotas y evitar la circulación con cuatriciclos

La Península de Valdés es uno de los lugares más turísticos de la provincia, al ser consultado por cómo la influenza impacta en el sector, el director aseguró: “Por el momento se está evitando llegar a una medida preventiva como restringir el acceso a costas, pero todo se va a ir evaluando en función de cómo se desarrollen los casos y el cumplimento de las medidas propuestas”.

“La enfermedad está descrita como ‘zoonosis de baja incidencia’, esto quiere decir que la cantidad de contagios que se registran en humanos es muy baja. Pero más allá de eso, es sumamente importante respetar las medidas porque por la enfermedad no podemos hacer nada hasta que termine su ciclo”, sentenció.

Desde la Dirección de Turismo de Puerto Pirámides señalaron que esta situación no agrava la actividad, porque “la zona de elefantes está bastante alejada del acceso humano”. “La actividad turística se puede realizar sin problema porque los miradores a los animales dentro de lo que es Península están a una distancia más que considerable”, respaldaron.

Más recomendaciones