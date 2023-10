¿Fin del amor? Crecen rumores de ruptura entre Pampita y García Moritán

viernes 27 de octubre de 2023

Carolina Pampita Ardohain y el legislador porteño Roberto García Moritán estarían separados, de acuerdo al rumor que echaron a correr referentes del mundillo del espectáculo, aunque aún no hubo una confirmación oficial.

Las redes sociales inmediatamente se hicieron eco del epílogo amoroso, y hasta se permitieron bromear jugando con que Pampita se habría separado del Marido de Pampita, como llegó a hacerse conocido el empresario.

Por caso, el conductor del envío LAM, Ángel de Brito, tiró un "enigmático" sobre un "divorcio escandaloso" y todos concluyeron que se trataban, efectivamente, de Pampita y su consorte.

"En público, se muestran felices de la vida, como si nada pasara" pero "la separación definitiva es difícil porque él dejaría de gozar de los beneficios de la fama de ella", se agregó.

La historia de amor entre la modelo y el legislador porteño fue muy repentina. Se conocieron por amigos en común, se enamoraron perdidamente y en menos de 6 meses, estaban casados. Incluso tuvieron a Ana, la pequeña hija en común.

Previamente, debieron mudarse por el aumento del alquiler

Pampita reveló días atrás que tuvo que mudarse de su casa por el aumento del alquiler, ya que como modo de vida, siempre alquila y por ello "cada 3 años debemos mudarnos".

"Siempre me estoy mudando porque alquilo, cada tres años me mudo. Ahora subió un montón el alquiler y nos mudamos. Nos vamos a una casa más chica. Era un divague donde vivíamos, no necesitábamos algo tan grande", explicó.

En Socios del Espectáculo (El Trece) se reveló que "alquilaban una casa como para 200 personas, con 7 dormitorios y 11 baños".

Además, la morada cuenta con una cocina con isla con mesada de mármol y luces colgantes, una habitación con amplio ventanal que da a una vista privilegiada de la ciudad, mármol blanco en pisos y paredes, y un playroom con mesa de pool.

El factor Benjamín Vicuña...

Inmediatamente en las redes sociales se conjeturó sobre la posibilidad de un "revival" de Pampita con su anterior marido, al actor chileno Benjamín Vicuña. Es que, en la última entrega de los Martín Fierro, pareció sentirse un "feeling" especial entre ambos, y hasta Vicuña cometió un "furcio" al decir que en este país había conocido a "un amor", delante del propio Moritán, momento incómodo que se viralizó inmediatamente.

La pareja tuvo 4 hijos: Blanca (nacida el 15 de mayo de 2006 en Santiago de Chile), Bautista (nacido el 29 de febrero de 2008 en Buenos Aires), Beltrán (nacido el 8 de junio de 2012 en Santiago de Chile) y Benicio (nacido el 12 de octubre de 2014 en Las Condes, Santiago de Chile). Blanca luego fallecería al contraer un extraño virus en un viaje familiar por México.

El "pequeño detalle" es que Pampita encontró a Vicuña, al parecer insaciable en estos menesteres, teniendo un amorío con la actriz Eugenia China Suárez, en el motorhome que usaban en el marco de la filmación de una película. Ello deparó un divorcio casi inmediato...

Fuente: Ámbito