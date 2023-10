Mauricio Macri reveló un pedido de Milei para ganar las elecciones en Boca

viernes 27 de octubre de 2023

En su reaparición pública para ratificar su respaldo a la candidatura presidencial de Javier Milei de cara al balotaje de noviembre próximo, Mauricio Macri también habló sobre su futuro en Boca Juniors.

"Estoy trabajando activamente, no lo hemos definido, pero estoy trabajando activamente", confirmó el ex presidente, consultado acerca de si evalúa acompañar a Ibarra -ex funcionario durante su presidencia- como su compañero de fórmula.

Entrevistado por radio Mitre, Macri reveló que la actualidad del club, actualmente dirigido por Jorge Ameal y Juan Román Riquelme, también formó parte de la la reunión que mantuvo el martes con Javier Milei.

Apareció Macri. Y dijo que Milei le pidió que lo saque a Riquelme y le devuelva la alegría de ser hincha de Boca. pic.twitter.com/4EETcBwYpJ — BLENDER (@estoesblender) October 27, 2023

"En un momento dado me dijo: 'necesito que me recuperes la alegría de ser hincha de Boca, la he perdido desde que Riquelme es presidente', bah, presidente en ejercicio, por más que es vicepresidente", contó el fundador de PRO. Y agregó: "Milei me dijo que me votó en la época de Boca".

En medio de la escalada de tensión en la coalición opositora por la posición con relación a la segunda vuelta entre Milei y Sergio Massa, Macri intenta recobrar el protagonismo de la vida política del club que presidió entre 1995 y 2007.

Fuente: filonews