Taylor Swift se catapultó como multimillonaria con su ‘Eras Tour’

Taylor Swift es oficialmente multimillonaria y sólo el dinero producido durante su última y más exitosa gira mundial “Eras Tour” iguala a las economías de pequeños países, según un análisis de Bloomberg.

La prolífica creación musical de Swift, su habilidad para negociar contratos de streaming y su sagaz decisión de volver a grabar sus primeros seis álbumes son factores que le permitieron lograr este inimaginable éxito financiero, en un momento en que los músicos han perdido influencia en la industria. Además, la relación cercana que ha cultivado con sus millones de seguidores alrededor del mundo, ha fortalecido su base demográfica, más unificada que la de cualquier partido político.

Taylor Swift revalida su dominio en la industria musical, amasando una fortuna monumental, gran parte de ella generada por sus giras mundiales.

La gira Eras, sólo comparable a un Super Bowl en términos de magnitud y que ha recorrido numerosas ciudades en todo el planeta, ha sido el detonante en la fortuna de la estrella pop, impulsando su valor neto más allá de los 2.000 millones de dólares. Se convierte así, en una de las pocas artistas que ha amasado tan impresionante fortuna, casi enteramente a través de su carrera musical y sus presentaciones en vivo.

Este tour musical aún no termina y ya desbancó récords, provocó frenesís por las entradas e incluso generó el equivalente a un pequeño terremoto por el volumen de asistencia. Los 53 conciertos de la cantante en Estados Unidos este año contribuyeron con 4,3 mil millones de dólares al producto interno bruto del país, según estimaciones de Bloomberg.

El análisis de Bloomberg se basa en activos y ganancias confirmados o trazables a partir de cifras públicamente reveladas. Se tomó en cuenta el valor estimado de su catálogo musical, sus cinco propiedades y las ganancias obtenidas de contratos de streaming, ventas de música, entradas de conciertos y mercancías.

También se consideró el impacto del impuesto sobre la renta, costos de producción y viaje de la gira, y comisiones pagadas a gerentes y agentes. La artista y su equipo no respondieron a solicitudes de comentarios, confirmó Bloomberg.

Fanáticas de Taylor Swift lanzaron una campaña en contra de Milei

En medio de un mes agitado por el clima electoral de cara al balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, se suma la llegada de Taylor Swift por primera vez al país. En tanto, las fanáticas de la artista lanzaron una campaña en contra del libertario para no votarlo en la segunda vuelta del 19 de noviembre.

La cuenta de X (ex Twitter) llamada "Swifties contra LLA", que fue creada esta semana tras la confirmación del balotaje entre Massa y Milei, publicó un comunicado pidiendo a las fanáticas que no voten al candidato de La Libertad Avanza.

A pocos días del primer recital de @taylorswift13 en Argentina, como fandom nos vemos en la necesidad de hablar sobre las próximas elecciones argentinas y el futuro del país.

Como dijo Taylor: tenemos la necesidad de estar en el lado correcto de la historia. #SwiftiesAgainstLLA pic.twitter.com/pDMONpqU1n — Swifties Contra LLA (@swiftAgainstLLA) October 26, 2023

"Uno de los candidatos, Javier Milei, líder de un partido mal llamado liberal, es en realidad el representante de la derecha antidemocrática que viene a sacarnos todos los derechos adquiridos. ¿Por qué esto nos tiene que llamar como fandom? Porque Milei es Trump, y porque no podemos no dar la batalla luego de haber escuchado y visto a Taylor dar todo para que la derecha no gane en su país", expresa el texto.