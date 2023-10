Madonna es la artista femenina con mayores ventas de todos los tiempos

Madonna volvió a los escenarios con todo. Luego de un problema de salud, que la obligó a reprogramar su gira “Celebration Tour”, la cantante se encuentra presentándose por Europa, celebrando sus cuarenta años de historia.

A su vez, la reina del pop, volvió a ser certificada por el Guinness World Records como la artista femenina con mayores ventas de todos los tiempos. Según informó The Hollywood Reporter, Madonna vendió más de 400 millones de discos –entre álbumes, sencillos y digitales- durante sus 40 años de carrera musical.

La cantante tiene el récord desde 2009, seguida de cerca por Rihanna, Mariah Carey, Taylor Swift y Beyoncé. En julio de 2022, Guinness World Records dijo que Madonna también era la artista femenina con mayores ganancias con sus giras al recaudar más de 1.300 millones de dólares en sus giras. Pero es probable que ese número aumente después de su último período.

Madonna put on an incredible show last night. She said she wasn't feeling well. It's hard not to wonder if she's really not well though, pushing through with the tour so soon after her illness. I hope she and her business people are taking good care of her. pic.twitter.com/FtboL4oqwD