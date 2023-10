Luis Brandoni apuntó contra Macri y criticó a Milei

“Desde el radicalismo aceptamos el resultado que nos brindó la sociedad, que no fue el triunfo, fue el tercer lugar. Los que nos votaron nos ponen en el lugar de la oposición y creo que tenemos que reaccionar así y ser fieles a ese mandato, de manera que vamos a ser la oposición. No vamos a votar a ninguno de lo dos candidatos que quedaron para la segunda vuelta y vamos a hacer lo que tenemos que hacer”, dijo Brandoni.

Fractura

Entonces fue consultado por los dichos del ex presidente, quien negó que haya una fractura en Juntos por el Cambio, aunque lanzó duras críticas a dirigentes radicales acusándolos de “transar” en el Congreso con el postulante a la presidencia de Unión por la Patria, Sergio Massa.

“Me caen muy mal porque nosotros fuimos muy leales con Mauricio Macri. Y no es un momento para hacer ese tipo de críticas. Y, si no, la hubiese tenido que hacer antes cuando significábamos un aporte impresionante para Juntos por el Cambio. El radicalismo es un partido que tiene 130 años y no por casualidad”, señaló al respecto.