Los Pumas empujaron hasta el final pero no pudieron con Inglaterra

viernes 27 de octubre de 2023

No se dio. La medalla de bronce relucirá en el pecho de los ingleses, que ganaron por 26-23 un luchado partido por el tercer puesto en el Stade de France. Los Pumas no arrancaron bien pero jugaron un buen ST, sobre todo con coraje y amor propio. Pero no alcanzó y, en su tercera vez en semifinales, el equipo volvió a salir cuarto, como en el 2015, y así se despide del Mundial de Francia.

Queda el del 2007, con Pichot a la cabeza también en este país, como el único tercero.