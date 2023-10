La UCR culpó a Mauricio Macri de "menoscabar las posibilidades de triunfo de Juntos por el Cambio"

sábado 28 de octubre de 2023

A través de la cuenta oficial de X (ex Twitter), la UCR -Unión Cívica Radical- emitió un nuevo comunicado donde, no sólo ratificó su postura de "no apoyar a ninguno de los dos candidatos" en el balotaje, sino que -además- fustigó a Mauricio Macri por los dichos del expresidente contra este espacio político.

"Las acusaciones del ingeniero Macri a la Unión Cívica Radical de 'haber transado en contra de los intereses de los argentinos' constituye una ofensa inclasificable por parte de un expresidente a quien nuestro partido sostuvo con lealtad durante los 4 años de su gobierno", inicia la declaración del Comité Nacional de la UCR.

Y agrega: "Las palabras del expresidente son un ejercicio más de hipocresía de quien, con su conducta, ha menoscabado la posibilidad de triunfo de Juntos por el Cambio , ya que aún antes de la elección general, el ingeniero abonaba irresponsablemente un acuerdo con la extrema derecha, lo que sin dudas menoscabó las posibilidades electorales de nuestra fuerza".

En este sentido, reiteraron el "acuerdo inconsulto" entre el exjefe de Estado y Javier Milei, a quien calificaron como "un personaje que hace del anti-radicalismo una bandera política personificada en la ofensa a Hipólito Yrigoyen y Raúl Alfonsín".

Finalmente, ratificaron el documento titulado "La UCR no acompañará a ninguno de los dos candidatos", mientras que llamaron a mantener la individualidad de la fuerza radical "sin cooptación por parte del kirchnerismo ni de la extrema derecha".