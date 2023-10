Massa suma el apoyo de Natalia de la Sota y de la vice de la legislatura cordobesa

sábado 28 de octubre de 2023

Mientras se aguarda por una definición del gobernador cordobés y excandidato a presidente, Juan Schiaretti, desde su fuerza se generaron algunas expresiones aisladas. Si bien no fueron desde Hacemos como partido y fueron a título personal, son un guiño a Sergio Massa en la previa al balotaje.

En las últimas horas, la diputada provincial y vicepresidenta de la legislatura Cordobesa, Nadia Fernández, aseguró que “no hay lugar a dudas en esta coyuntura la mejor opción es Sergio Massa”. Para justificar su postura, la legisladora manifestó que “esto implica el sostenimiento de todas las banderas levantadas hasta ahora por la provincia de Córdoba”.

“Uno puede tener diferencias con Massa, pero una cosa es discutir con él como presidente sobre los temas pendientes desde el gobierno nacional con Córdoba y otra cosa es hacerlo con alguien como Milei que propone una especie de estallido libertario, de anarcocapitalismo donde la gente que trabaja y que produce, los ciudadanos comunes no saben qué les va a pasar; en consecuencia, no hay lugar a dudas”, subrayó Fernández.

Y sentenció: “Votar a Massa de ningún modo significa deponer esas discusiones, al contrario, es poner la agenda en un orden nacional muy interesante para que el centralismo porteño mire hacia el interior. Y en esta coyuntura, como dirigentes, hay que ser claros y después veremos como debatimos, como nos ponemos de acuerdo, pero la Argentina necesita certezas, fundamentalmente los que trabajan, los que producen y los que hacen el esfuerzo todos los días para salir adelante”.

La primera en expresarse desde el peronismo cordobés había sido la diputada nacional Natalia de la Sota. “Felicito al gobernador Schiaretti por la excelente elección hoy en defensa del interior productivo. Saludo también a Sergio Massa, primero en estas elecciones generales. Valoro su propuesta de gobierno de unidad nacional para terminar con esta Argentina agrietada”, aseguró el mismo domingo electoral, una vez conocido el resultado.

La legisladora del Bloque Córdoba Federal es hija del histórico gobernador de la provincia, el fallecido José Manuel de la Sota, y tiene sus diferencias con el actual mandatario. El guiño a Massa es esperado pero tiene un valor extra en medio de las especulaciones sobre cómo podría migrar el voto de Schiaretti, que fue del 7% en las generales.

El caso es que por ahora no hubo expresiones en público desde Hacemos. No lo hizo Schiaretti, que está de gira por Medio Oriente junto al gobernador electo Martín Llaryora, como tampoco su vice, Florencio Randazzo. Pudo verse ciertos guiños en la previa a la elección entre ambos y Javier Milei, por considerarse “los únicos que ofrecían alternativas diferentes”, pero no es menos cierto que no hay un acuerdo ni mucho menos.

No obstante, se espera que al regreso del gobernador cordobés de su gira por el extranjero haya algún tipo de comunicación en común con Randazzo. “Pero no va a hacer nada del estilo de lo que hizo Macri, eso está claro”, manifestaron. / TN