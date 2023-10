En París, Nueva Zelanda y Sudáfrica definen al Campeón del Mundial de Rugby Francia 2023

El encuentro se jugará en el Stade de France, en París, a partir de las 16 (hora argentina), con el arbitraje del australiano Angus Gardner y transmisión en directo a través de la TV Pública y de ESPN.

En cuanto al palmarés, Nueva Zelanda ganó su primer título en el Mundial que organizó en 1987 -que además fue el primero de la historia- volvió a conseguir la corona en 2011 y repitió en 2015, mientras que Sudáfrica consiguió su primer título en 1995 cuando Nelson Mandela le entregó el trofeo a François Pienaar, en una imagen icónica que simbolizó la unión de la nación tras el apartheid. Las otras coronas que ganaron los Springboks fueron en 2007 y 2019.

