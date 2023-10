Hackearon el WhatsApp de Germán Alfaro: "No soy yo"

sábado 28 de octubre de 2023

El intendente saliente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, usó sus redes sociales este sábado para dar una mala noticia: le hackearon su cuenta personal de WhatsApp.

Lo confirmó él mismo y pidió no responder a los mensajes que pudieran llegar desde su número de teléfono.

"Les informo a mis contactos que sufrí un hackeo de mi cuenta personal del WhatsApp. No soy yo quien está bajo el control de los mensajes que se envían. Les pido no responder. Gracias y espero que este hecho se solucione pronto", comunicó a través de la red social X (ex Twitter).