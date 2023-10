Pampita habló por primera vez de la tensa relación que tiene con su mamá

sábado 28 de octubre de 2023

Carolina “Pampita” Ardohain tuvo una charla a corazón abierto con el conductor de PH Podemos Hablar (Telefe), Andy Kunetzoff. Allí la modelo habló sobre la relación que lleva con su mamá, Thania Dos Santos. En esta línea, reconoció que entre ambas sí existe un motivo de fisura en su dinámica familiar.

Ante la consulta de Andy Kunetzoff sobre si la modelo se lleva bien con la mujer de origen brasileño o si estuvieron peleadas por algún tiempo, Pampita contestó sincera: “No estuvimos peleadas, pero sé que tenemos carácter fuerte las dos”.

Para ampliar contexto y no dar pie a malos entendidos, Pampita explicó cómo se llevan y el motivo que en más de una ocasión las puso a una frente a la otra. “A mí me cuesta que ella no quiera vivir en Buenos Aires. No he logrado, todavía, traerla para acá. Pero no me rindo...”. Esto motivado a que su mamá no parece interesada en vivir en la ciudad y prefiere la tranquilidad de la provincia que le dio a su hija su nombre artístico.

Pampita sintió que Julieta Puente quiso difamarla y le puso los puntos en vivo: “¡A la fila, mi amor!”

Un momento muy incómodo se vivió este miércoles al aire del Bailando 2023 (América). De repente, Marcelo Tinelli convocó a la pista a Julieta Puente, quien es una de las integrantes de un programa streaming donde se debaten distintas cuestiones del certamen. La invitada se animó a improvisar un “baile de caño”, pero esa situación quedó rápidamente atrás cuando Pampita tomó el micrófono para hacerle un fuerte reproche.

“La señorita Juli Puente mintió hoy en el streaming, dijo que yo la llamé a mi camarín para tocarle la cola”, contó la modelo top, que es una de las juradas del reality. Al escuchar ese inesperado reclamo, la influencer trató de defender y sostuvo que la frase había sido sacada de contexto.