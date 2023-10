El Kun Agüero le pegó al Gobierno por la falta de nafta

La falta de nafta y gasoil, sumado a los cupos de venta en los combustibles generaron caos en las estaciones de servicios y en la previa del Barcelona contra Real Madrid, Sergio Agüero aprovechó para hablar con la gente en una transmisión en vivo. Uno de los temas que tocó el exfutbolista, fue la falta de nafta en todo el país y contó su odisea para conseguir algo de combustible.

“No hay nafta. Yo no sé si reírme, llorar, si pegar patadas al auto. Ahora no hay ni una gota. Qué loco, ayer increíble la cola que había, por todos lados es un momento complicado para Argentina”, comenzó. Y agregó: “El que me llevaba, era venezolano, le conté la situación y me dijo ‘yo me fui de Venezuela porque estuve tres días esperando para cargar nafta,’. digo yo ¿estaremos así algún día?”.

🚨 EL Kun Agüero DESTRUYE al Gobierno de Alberto y Massa por la falta de nafta y la pobreza pic.twitter.com/Hkwb4P8SrF — El Trumpista (@ElTrumpista) October 28, 2023

Para cerrar que queja, Agüero contó su situación para conseguir combustible: “El otro día, pasé por una estación de servicio y no había ni un coche. Qué raro, voy y me dicen que no había llegado el camión de nafta, me conoció e intente sacar un poco, pero nada porque no tenía nada. Voy a otra y lo mismo, porque no llego me dijeron que espere 10 minutos. Puede ser tan pelotudo de llegar a las 7 de la tarde, anda a las 5 de la mañana que la gente lo necesita. Al final pude cargar nafta, pero había mucha cola, aproveché mi cara para pasar”.