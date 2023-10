Uni avanzó a las semifinales del Torneo del Interior

sábado 28 de octubre de 2023

El atractivo Torneo del Interior por la Copa Zurich empieza a transitar su etapa decisiva, al completarse el lote de los cuatro mejores de la temporada. Con la clasificación asegurada de Marista Rugby Club y de Córdoba Athletic, con la realización de los play-off se cubrieron las dos vacantes en las semifinales. Y las plazas para competir en la carrera final por la corona, las consiguieron Jockey Club de Rosario y Universitario de Tucumán.

En su predio de Fisherton, Jockey fue más eficiente y determinante en la segunda parte, y así logró superar a Urú Curé por 24-19 (parcial igualada 14-14), para avanzar en el torneo y medirse con Córdoba Athletic.

En la otra función de los play-off, Uni (T) se quedó con una ajustada victoria por diferencia de tres puntos ante Gimnasia y Esgrima de Rosario y está entre los cuatro mejores del torneo.

Partido 1: Universitario (Tucumán) 37 vs Gimnasia y Esgrima de Rosario 34

Partido 2: Jockey Club (Rosario) 24 vs Urú Curé 19

Semifinales

Los duelos por las semifinales del TDI A por la Copa Zurich se realizarán el sábado 4 noviembre:

Marista Rugby Club vs Universitario (Tucumán)

Córdoba Athletic vs Jockey Club (Rosario)

En el repechaje

En el cuadro del Repechaje, en el que se cruzan los que quieren mantener la categoría y los que quieren ascender, lograron avanzar a las semifinales CURNE, Old Lions RC, Universitario (Córdoba) y Teqüe Rugby Club.

En el triunfo de CURNE, los tries los consiguieron Ignacio Biscay y Ramiro Viera (2), y Genaro Carrió aportó tres penales y dos conversiones. Juan Villalba apoyó un try y sumó dos penales en el éxito de Old Lios, mientras que las otras conquistas las consumaron Mario Zagatti, Carlos Coronel y Marcos Gómez.

Los goleadores en el festejo de Universitario de Córdoba fueron Valentín D’Angelo, Francisco Núñez, Tomás Salva y Conrado Iglesias (un try cada uno), y Gregorio Fernández sumó dos conversiones. Y la victoria de Teqüe RC se consumó con tres penales de Emiliano Calle, un try-penal y un try de Germán Ruppert.

Los resultados de los encuentros correspondientes a los cuartos de final por el Repechaje fueron:

CURNE 28 vs La Tablada 26

Old Lions 33 vs Tucumán Lawn Tennis 27

Universitario (Córdoba) 24 vs CRAI 23

Los Tarcos RC 20 vs Teqüe RC 21

Semifinales TDI B

Estos serán los cruces de las semifinales del TDI B, a disputarse el sábado 4 de noviembre:

Teqüe RC vs CURNE

Old Lions vs Universitario (Córdoba) *

*En este encuentro hay que sortear la localía. /UAR