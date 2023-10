Cinco trucos para ahorrar nafta ante los faltantes

lunes 30 de octubre de 2023

El faltante de combustible en todo el país se convirtió en el tema predominante del fin de semana. Frente a la escasez de nafta y gasoil que aflige a los automovilistas en este momento, te contamos cinco trucos que habitualmente usan los conductores para ahorrar combustible y qué tan efectivos son.

Conducir a 90 km/h

Muchos conductores consideran que conducir a exactamente 90km/h es la manera más eficaz de optimizar el combustible. Sin embargo, no hay una velocidad fija de conducción ideal, según el grupo automovilístico RAC. El mito de los 90km/h, aseguran, surgió de antiguas pruebas de consumo de combustible, que se realizaron a tres velocidades: en ciudad, a 90km/h y a 120km/h.

La más eficiente de las tres fue 90km/h, lo que llevó a muchos a pensar que esta era siempre la mejor velocidad. Sin embargo, dependiendo del tipo de automóvil y de su tamaño, el RAC asegura que entre 70 y 80km/h es más eficiente.

Durante el fin de semana se repitieron las imágenes de filas de automovilistas buscando cargar

Apagar el aire acondicionado

Evitar el uso del aire acondicionado es una medida que, efectivamente, contribuye a ahorrar combustible. Se necesita energía adicional para poner en marcha el sistema de aire acondicionado de un automóvil y encenderlo puede aumentar el consumo de combustible hasta en un 10%.

El impacto puede ser más notorio en viajes más cortos. Eso se debe a que el aire acondicionado tiene que usar más energía inicialmente para bajar la temperatura interior del automóvil. Abrir las ventanas podría ser mejor en un día de calor, pero esto crea otro problema llamado “arrastre”. Aquí es donde el motor tiene que trabajar más para compensar la resistencia del aire creada por las ventanas abiertas.

Si hay que elegir entre las dos, la mejor opción dependerá de la velocidad. El aire acondicionado es probablemente mejor por encima de 80km/h porque, cuanto más rápido se conduce, mayor es la resistencia causada por las ventanillas abiertas.

Conducir en punto muerto

Conducir por inercia es cuando se maneja con el automóvil en punto muerto o con el pedal del embrague presionado. La asociación automovilística AA no lo recomienda. No solo podría ser inseguro (porque no podría acelerar para salir de una situación complicada), sino que es poco probable que permita ahorrar nafta.

Según la AA, la mayoría de los automóviles tienen controles eléctricos que cortan el suministro de combustible cada vez que se levanta el pie del acelerador, por lo que no se gana nada al deslizarse por inercia.

Usar el control de velocidad crucero

El control de crucero, un dispositivo que mantiene el vehículo a una velocidad constante sin tener que usar el pedal del acelerador, a menudo se considera una forma infalible de ahorrar combustible, ya que evita aceleraciones innecesarias y frenadas bruscas. Sin embargo, esto podría solo ser cierto cuando se conduce por autopista, debido a que es una superficie plana constante.

En otros tipos de caminos es más probable que se encuentren desniveles, por lo que el control de crucero tardará un tiempo en adaptarse al cambio de pendiente, consumiendo más combustible en el proceso. Lo habitual es que un conductor levante el pie del acelerador cuando comienza a descender por un camino. Pero, como el control de crucero no puede ver lo que hay delante, pasa más tiempo usando energía, lo que lleva a un peor consumo de combustible.

Inflar los neumáticos

Los neumáticos desinflados consumen más nafta. El consejo es controlar su presión regularmente, especialmente antes de emprender un viaje largo. El manual de su automóvil indica cuál es la presión correcta, pero es posible que se deba aumentar al máximo recomendado si se viaja con varios pasajeros y equipaje pesado. Sin embargo, cualquier peso adicional seguirá consumiendo más combustible.