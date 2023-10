La dolorosa despedida de Janice, la novia de Chandler, Matthew Perry en "Friends"

lunes 30 de octubre de 2023

Maggie Wheeler, quien interpretó a Janice, la novia de Chandler, el personaje que inmortalizó Matthew Perry en la serie Friends, publicó un sentido mensaje tras conocerse el repentino fallecimiento del querido actor.

La abrupta y trágica muerte de la estrella de Friends conmovió a muchos de sus colegas de Hollywood, a sus fans y al público en general, quienes se han volcado a Twitter, Instagram y otras redes sociales para expresar su pesar. Una de las tantas personas que publicó un sentido mensaje fue Maggie Wheeler, quien interpretó a Janice en la icónica serie de los 90.

Quién era la novia de Chandler

A través de su cuenta de Instagram, en la que tiene 109.000 seguidores, escribió: “Qué pérdida. El mundo te extrañará Matthew Perry. La alegría que trajiste a tantos en tu demasiado corta vida seguirá viviendo. Me siento muy bendecida por cada momento creativo que compartimos”.

En 2021, la actriz compartió un vídeo en TikTok, con la colaboración de la tiktoker Jax write songs. En la grabación, la tiktoker canta la cortina musical de Friends pero con la letra cambiada: "Así que nadie habla de la única falla en 'Friends'. La mejor pareja de la serie nunca terminaron juntos. Chandler y Monica estaban bien juntos, pero creo que Chandler tendría que haber terminado con..."

De pronto, aparece Maggie con su mítica frase "Oh. Dios. Mío", y sigue la canción: "Chandler, te esperaré hasta que Monica y tú se divorcien. Te esperaré, y sabes que me amabas más a mí. Me amas Chandler Bing".

Perry ganó popularidad a nivel mundial por su interpretación del sarcástico Chandler Bing en la popular serie de NBC "Friends", que tuvo 10 temporadas de 1994 a 2004.

Perry y sus colegas de reparto - Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer - negociaron cada uno un millón de dólares por capítulo al final de su tremendamente exitosa serie de 236 episodios, que estuvo 10 años al aire.

Warner Bros. TV, que produjo Friends dijo en un comunicado: "Estamos devastados por el fallecimiento de nuestro querido amigo Matthew Perry. Matthew era un actor increíblemente dotado y una parte indeleble de la familia de Warner Bros. Television Group. El impacto de su genio cómico se sintió en todo el mundo, y su legado perdurará en los corazones de muchos. Este es un día desgarrador, y enviamos nuestro amor a su familia, a sus seres queridos y a todos sus devotos fans".