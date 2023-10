Mercofrut: la situación se complica debido a la falta de combustible

lunes 30 de octubre de 2023

Esta semana inició con bajo movimiento en el mercado más grande de frutas y verduras de la provincia.

En diálogo con Martín Borja, el enviado de los primeros, el referente del mercofrut Eduardo Martín evaluó la situación.

Respecto a la venida de los camiones que compran productos de la provincia dijo que "consiguen combustible para venir pero no para volver, entonces prefieren no venir", y cómo eso afecta a la venta, porque si no se vende la oferta al día siguiente sube "y los precios automáticamente caen".

A pesar de eso dijo que algunos precios tuvieron un repunte, por ejemplo en los cítricos y la papa que se vende a $5500 la bolsa y la cebolla hay desde $20000 a $25000. El producto que si tuvo una gran caída es el pimiento, que el rojo está a $3500 el cajón.

En temporada de sandía, el cajón que trae 6 vale $5000, u otra variedad a $600 el kilo.

