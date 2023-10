Esteban Bullrich definió su posición para el balotaje ante la caída de Juntos por el Cambio

lunes 30 de octubre de 2023

El ex senador de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich manifestó su postura de cara al balotaje. “A raíz de los reacomodamientos políticos tras la elección del 22 de octubre, quiero dejar clara mi posición”. Así comienza el mensaje con el que explicó qué hará el próximo 19 de noviembre.

La derrota de Patricia Bullrich en las elecciones generales provocó un verdadero cisma en el seno de Juntos por el Cambio: la coalición opositora se dividió entre quienes decidieron encolumnarse detrás de Javier Milei (con Mauricio Macri como referente) y los que optaron por la “neutralidad”, entre los que se encuentran Horacio Rodríguez Larreta, Elisa Carrió y casi todos los referentes de la Unión Cívica Radical (UCR).

En ese contexto, Esteban Bullrich realizó su análisis y definió una postura concreta, pero hizo una aclaración importante: “Comparto con Patricia y Mauricio que no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se consolida una nueva versión del viejo proyecto político de siempre, que sólo busca perpetuarse en el poder a costa de más hambre, pobreza y destrucción para los argentinos”.

“Hoy la alternativa a eso es una sola”, remató el ex Ministro de Educación del gobierno de Cambiemos, en un claro guiño a la opción que representa La Libertad Avanza.

Sin embargo, ese apoyo está condicionado a un cambio de actitud en el modo de comunicarse que caracteriza a Milei: “No obstante, creo también que el momento que vivimos exige de nosotros una enorme prudencia”.

“Los discursos encendidos y los agravios personales entre dirigentes de la oposición, por asumir diferentes posiciones (todas respetables), deben terminar”, reclamó Bullrich a través de las redes sociales.

“Más temprano que tarde, esta Argentina doliente volverá a convocarnos en su defensa. Depende de nosotros que los egos y rencores personales no se interpongan en esa misión, que es la única lucha en la que ninguno es prescindible”, finalizó.

Macri en campaña

El ex Presidente decidió meterse de lleno en esta nueva campaña que comenzó rumbo al balotaje y justificó el respaldo que le está dando a Milei, que se apoya básicamente en que -a su entender- es una mejor opción que la que ofrece Unión por la Patria.

“Tenemos que decidir si Massa continúa o no, y con él no hay incertidumbres. Con Milei tenemos todas las incertidumbres porque no lo conocemos, nunca gobernó. Lo que yo puedo decir es que siempre que lo vi, y las ocho o nueve veces que le hablé, nunca me mintió; en cambio, Massa me mintió siempre”, remarcó Macri durante una entrevista en LN+.

En ese marco, el fundador del PRO y referente de Juntos por el Cambio volvió a arremeter contra el actual ministro de Economía: “De él sabemos todo, cómo usó el poder, cómo cree que se construye, cómo cree en esa visión de querer aplastar, dominar, dividir, y ahora buscará dividir al radicalismo y, si puede, también una parte del PRO para llevárselos”.

“Todo el mundo se pregunta si es o no es (kirchnerista), bueno, es lo mismo. Él estuvo con la UCEDÉ, después se fue con Menem, después con Duhalde, después con los Kirchner, donde tuvo mucho poder, en el ANSeS y como jefe de Gabinete, después se fue a Tigre que, dicho sea de paso, es el lugar donde no lo eligen más porque ya lo conocieron,. Eso es porque en el pago chico te conocen”, disparó sin contemplaciones.

Para cerrar su mensaje, Macri señaló: “Lo que tenemos que hacer hoy, primero, es entender que el voto en blanco, el no ir a votar y la neutralidad, es funcional a Massa. Acá hay que decidir si queremos cambio o continuidad; yo estoy por el cambio, siempre lo dije”.