Ángel de Brito sorprendió a todos contando datos de su vida privada

lunes 30 de octubre de 2023

La vida privada de Ángel de Brito es un gran misterio; sin embrago, recientemente sorprendió al contar algunos datos poco conocidos sobre su familia y su profesión por fuera del periodismo.

El conductor de LAM (América TV) estuvo como invitado al programa de Mirtha Legrand, La Noche de Mirtha (El Trece), y reveló: "Tengo dos hermanas más chicas, mis papás por suerte están vivos, viví un tiempo en Caballito, en zona sur, en Temperley y en Lomas, y cuando empecé a trabajar, por comodidad, me vine a vivir a Palermo".

"Soy profesor de inglés, ejercí un tiempo en la universidad y de forma privada, y después empecé a trabajar en la radio y la tele, y me quedé ahí", contó Ángel de Brito.

Por qué Ángel de Brito no habla de su vida privada

En 2020, el comunicador dio una entrevista para la revista Gente y contó cómo es cuando se apagan las cámaras: "No tengo frenesí por el trabajo ni me enloquezco. Es sólo eso, trabajo. Mi vida es la otra, la que no se ve. Fijate que ni siquiera digo 'vida privada'. Mi vida. Aprendí a no resignarla más. Veo, o veía, a mi familia cada domingo, como siempre. Busco momentos de silencio total, que me encantan. Me tiro al sol, a leer o a dormir. Veo series y películas españolas y soy fanático de los noticieros extranjeros".

"Desde hace veinte años, la curiosidad siempre apunta a lo que me sucede íntimamente. Y como dije en el inicio de esta charla, no estoy dispuesto a afectar a mi familia, que es muy grande, que nada tiene que ver con esto y hasta puede sufrir la exposición. Nadie sabe qué tal soy como amigo, pareja, hermano, hijo... Me divierte mucho mantener el misterio, esa osa indescifrable", afirmó Ángel de Brito.