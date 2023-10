Chahla busca recuperar el edificio de la Asistencia Pública

lunes 30 de octubre de 2023

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, visitó este lunes por la mañana el histórico edificio de la Asistencia Pública municipal, en Chacabuco 239 de Barrio Sur, que cerró sus puertas en 2018 y hoy se encuentra en estado de abandono.

La flamante jefa municipal recorrió los pasillos de lo que supo ser el nodo de atención sanitaria de la capital y supervisó su estado estructural. Una tarea que realizó en compañía de su secretario de Obras Públicas, el arquitecto Luis Lobo Chaklián.

Finalizado el recorrido, Chahla adelantó su intención de volver a abrir las puertas de la Asistencia Pública en un plazo menor a 180 días. En una primera etapa, se atenderán de emergencias de baja complejidad.

“Viendo la Asistencia Pública, un lugar icónico y emblemático que tenemos que recuperar. Está en malas condiciones, tenemos que hacer un estudio de la estructura, pero se puede recuperar”, señaló al finalizar la visita. “Ya tenemos una planificación, un diseño, vamos a empezar esta semana. Esto se puede recuperar, hemos recuperado lugares que estaban en peores condiciones”, enfatizó.

La intendenta Chahla detalló algunas de las prestaciones médicas que se brindaban en el centro de atención municipal antes de su cierre y cuáles pretenden agregar para el beneficio de los vecinos. “Acá no hay internación, acá no es para atender a un politraumatizado grave. Esto es para atender lo que se llama emergencia verde, que no son para ir al hospital, esas son las urgencias que siempre se atendieron acá”, detalló. Esta unidad funcionará, en una primera etapa, en Planta Baja y primer piso.

“Acá también se atendió odontología, nosotros vamos a agregar clínica médica para poder hacer los estudios prequirúrgicos, porque mucha gente tiene dificultad en los hospitales para conseguir los turnos para poder operarse”, añadió.

Además, la alcaldesa expresó su intención de recuperar el área de atención de la mujer, que dejó de funcionar por falta de profesionales y de herramientas en condiciones. “Tenemos que recuperar la parte superior, que era la clínica de la mujer, que nos va a llevar un poco más de tiempo porque nos dicen que no anda el mamógrafo y que no tenían ecografista, pero lo vamos a hacer”, explicó.

Por su parte, el arquitecto Luis Lobo Chaklián celebró la iniciativa de restaurar por completo la Asistencia Pública, un edificio emblemático por el importante servicio brindado a los vecinos. En este sentido, se refirió a los plazos de obra y su significado. “Tenemos el plazo de 180 días, pero yo quería rescatar algo muy importante: la Asistencia Pública tiene más de 100 años, ha sido la cara y la imagen de una institución como la Municipalidad y hoy no es nada, es como el lugar del fondo. Recuperar la Asistencia significa recuperar la imagen. Este es el lugar de todos”, indicó el profesional y señaló que ya se encuentra en marcha un análisis estructural del edificio. “Nosotros no miremos para atrás. Acá hay un piso, dentro de seis meses veremos en qué nivel estamos”, añadió.

“Esta va a ser una obra muy importante y vamos a empezar a hacerla, en los 180 días debemos tener Emergencias listas”, concluyó la intendenta.