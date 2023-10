Messi Balón de Oro: "Feliz cumpleaños Diego, esto también es para vos"

lunes 30 de octubre de 2023

En la misma ciudad que lo destrató y con las heridas del Mundial de Qatar 2022 a flor de piel, el astro argentino Lionel Messi volvió a pisar de manera muy fuerte y, de alguna manera, saboreó una dulce revancha al conseguir su octavo Balón de Oro. Si bien en la previa se especulaba con esto, se hizo oficial que el argentino fue galardonado luego de la tremenda temporada que culminó con la obtención del Mundial de Qatar 2022.

"Diego":

Por la dedicatoria de Lionel Messi a Diego Maradona en el #BallonDor pic.twitter.com/Nzvx1oxFSB — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 30, 2023

Leo volvió a París después de finalizar su contrato con el París Saint-Germain (PSG) y blanquear ya como futbolista de Inter Miami que su paso de dos años por la capital francesa "no fue como esperaba". Ante la mirada de todos en en el Teatro de Chatelet se expresó luego de recibir el ansiado premio por todos los futbolistas.

"Quiero agradecerle a toda la gente que votó y me hizo ganador este premio. Viene de la mano por lo conseguido con la Selección Argentina, también los quiero reconocer a ellos, es un regalo muy grande para todo el grupo y la gente de Argentina", expresó. Y además agregó: "No me quiero olvidar de Haaland y Mbappé que tuvieron años increíbles y no tengo dudas que en los próximos años van a ganar este premio. Hay muchos jóvenes que me harán disfrutar de buen fútbol durante mucho tiempo. El nivel no baja nunca".

El mensaje de Messi y el recuerdo en el cumpleñaos de Maradona

Para cerrar el discurso, el astro le puso un toque emotivo y aprovechó el 30 de octubre para recordar a Diego: "Hoy es el cumpleaños de Maradona y no hay mejor lugar para reconocerlo cómo es este rodeado de gente. Feliz cumpleaños Diego, eesto también es para vos". /Minuto uno